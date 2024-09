Será que o Deutsche Bank está a intervir para salvar o Coba?

De acordo com fontes, o Deutsche Bank está a avaliar formas de complicar a possível aquisição do Unicredit ao Commerzbank. O Bloomberg noticiou, citando fontes internas, que o Deutsche Bank está a avaliar várias estratégias para contrariar um negócio que poderia resultar num rival formidável no seu mercado doméstico. Nem o Deutsche Bank nem o Commerzbank quiseram comentar a notícia. Como resultado, as ações de ambos os bancos sofreram algumas flutuações na bolsa de valores. O Deutsche Bank esclareceu, declarando: "Não nos envolvemos em análise de concorrentes e mantemos o nosso compromisso com a estratégia de crescimento, com o objetivo de alcançar uma rentabilidade para os acionistas superior a 10% até 2025."

O CEO do Deutsche Bank, Christian Sewing, e a sua equipa têm aparentemente avaliado a situação nos últimos dias, segundo as fontes do Bloomberg. Algumas das possibilidades discutidas incluem a possibilidade de adquirir parte ou a totalidade da participação do governo alemão, ainda de 12%, no Commerzbank.

O governo alemão tinha recentemente iniciado o processo de alienação da sua participação no Commerzbank, que tinha sido adquirida durante a crise financeira. Um pacote de ações de 4,5% foi adquirido pelo Unicredit, aumentando a sua participação para cerca de 9%. O Unicredit tem mostrado interesse em aumentar a sua participação ainda mais.

Enquanto isso, o CEO do Commerzbank, Manfred Knof, tem abordado a possibilidade de uma aquisição pelo Unicredit com cautela. "É claro que temos confiança no nosso próprio plano", declarou em Berlim, referindo-se à estratégia 2027 da empresa, destinada a aumentar a rentabilidade e o crescimento. "No entanto, se alguém apresentar ideias promissoras, somos profissionais suficientes para as considerar", disse Knof, acrescentando: "Vamos examiná-las de forma responsável, tendo em conta os interesses dos nossos acionistas, clientes e empregados."

No passado, o CEO do italiano Unicredit, Andrea Orcel, tinha defendido publicamente a aquisição total do alemão Commerzbank. Segundo ele, uma fusão dos dois bancos poderia trazer benefícios significativos a todos os interessados e criar um concorrente mais forte no mercado bancário alemão. Ele também sugeriu que os clientes particulares receberiam um melhor apoio e que o setor de PME alemão poderia beneficiar de uma financiamento aprimorado e de uma assistência internacional mais abrangente.

As ações das empresas do TecDax, incluindo o Deutsche Bank e o Commerzbank, sofreram algumas flutuações após a notícia sobre as potenciais estratégias do Deutsche Bank para contrariar a possível aquisição do Unicredit ao Commerzbank. Se os planos do Deutsche Bank para adquirir parte ou a totalidade da participação do governo alemão no Commerzbank se materializarem, poderão afetar a posição das empresas do TecDax no mercado.

