Será que Kimmich é o único candidato para assumir o papel de capitão da seleção alemã de futebol?

Há uma escolha proeminente para o novo papel de líder da equipe da DFB: Joshua Kimmich. Muitos especialistas acreditam que o astro do Bayern é o substituto mais provável para Ilkay Gundogan. Na segunda-feira, o técnico Julian Nagelsmann esclarecerá quem delegará a posição.

Rudi Völler, com seu característico sorriso, mencionou na Sky que Nagelsmann daria uma entrevista coletiva na segunda-feira e abordaria a questão da capitania da equipe de futebol alemã. "Quem sabe," disse o diretor esportivo da DFB, piscando para Lothar Matthäus do outro lado da mesa, "ele mencionará seu nome então."

Matthäus acabara de expressar o que muitos fãs de futebol concordam: Kimmich - quem mais? "Ficaria surpreso se não fosse Kimmich," enfatizou o recordista de jogos na seleção, que foi o capitão da Copa do Mundo em 1990, listando as vantagens da solução A: "Ele tem o maior número de aparições internacionais, tem ambição, tem experiência." Até mesmo o ocasional comportamento intenso não deveria atrapalhar, notou Matthäus. Ele poderia imaginar Jonathan Tah como reserva. Tah afirmou mais tarde que ainda não sabia de nada, mas estava "pronto, claro".

Seja qual for a decisão de Nagelsmann, a seção apaixonada por futebol do país descobrirá na tarde de segunda-feira. Tradicionalmente, um técnico da seleção nacional fala no dia antes do jogo internacional, ou seja, na sexta-feira antes do início da Liga das Nações contra os Países Baixos em Düsseldorf em 7 de setembro. No entanto, a Associação Alemã de Futebol adiantou a aparição de Nagelsmann por acordo para uma "declaração governamental" em Herzogenaurach.

"O herdeiro perfeito"

O técnico da seleção nacional pode imediatamente revelar como vê a ressurreição de uma equipe que parece ter perdido suas colunas de apoio com um escavadeira. Toni Kroos, o capitão Ilkay Gundogan, Manuel Neuer, Thomas Müller: todos se aposentaram após o Campeonato Europeu em casa. Como resultado, é necessária uma nova meta, um novo eixo, uma nova hierarquia precisa ser estabelecida - e um novo armador precisa ser selecionado.

Para isso, Joshua Kimmich, de 29 anos, seria quase perfeitamente adequado. Experiente em torneios, sempre exemplar nos treinos, confiável e inabalável na comunicação. "Se você o conhece, se conhece sua ambição, se conhece sua qualidade esportiva, mas também seu desejo de assumir papéis de liderança," diz o campeão da Copa do Mundo de 2014, Sami Khedira: "Então eu acredito que ele seria o herdeiro perfeito de Gundogan, se for protegido e se for apoiado." Afinal, Kimmich sempre foi tanto contencioso quanto controverso.

No Bayern de Munique, ele já foi considerado um alvo de transferência, mas sua "demissão" foi revertida e ele voltou para sua posição favorita na frente da defesa. Isso também seria possível na seleção nacional, onde o meio-campo precisa ser reorganizado no quadro tático após a saída de Kroos e Gundogan. No entanto, no comunicado de imprensa que anunciou a seleção, Kimmich foi listado sob "defesa".

Havia também uma indicação de que Kimmich poderia se tornar o capitão. Antonio Rüdiger, a outra opção, não estará no acampamento de treinamento de setembro, recebendo um período de recuperação após um verão exaustivo. Nagelsmann provavelmente não confiará o braçadeira a um jogador que nem mesmo estará presente. Portanto, parece: Joshua Kimmich? Sim, quem mais?

A equipe de futebol nacional pode potencialmente ver Joshua Kimmich assumir um papel significativo, dadas sua ambição e experiência internacional, como sugerido por Lothar Matthäus. Se Nagelsmann escolher Kimmich como capitão da equipe, isso o tornaria o herdeiro perfeito do posto de Ilkay Gundogan, segundo Sami Khedira.

Leia também: