Ser o primeiro jogador de futebol negro para a Inglaterra foi um marco significativo e substancial, de acordo com Viv Anderson.

O gelo persistente, tão duro quanto concreto em algumas áreas do campo, levou os jogadores da Inglaterra a usar chuteiras com sola de borracha em vez de craveiros metálicos durante partes do jogo. Apesar das más condições, o jogo prosseguiu como planejado, e após 90 minutos de futebol abaixo do padrão, a Inglaterra saiu vitoriosa sobre a Tchecoslováquia por 1-0 no Estádio de Wembley.

No entanto, o que realmente importava era que Anderson se tornara o primeiro jogador negro a representar a seleção nacional da Inglaterra, uma conquista que ainda valoriza mais de quatro décadas depois.

"Foi uma grande coisa na época", Anderson conta à CNN Sport. "Estou muito grato e orgulhoso de ser o primeiro; ser o primeiro em qualquer coisa é uma conquista notável, eu acho."

Nos dias que antecederam sua estreia no Wembley, jornalistas já entrevistavam seus pais, professores e treinadores da infância, ansiosos pela aparição histórica do então jovem de 22 anos na seleção inglesa.

Embora jogadores negros já tivessem representado a Inglaterra em categorias de base, Anderson, cujos pais emigraram da Jamaica como parte da geração Windrush, foi o primeiro a aparecer na equipe principal. Ele até recebeu telegramas da Rainha Elizabeth II e de Elton John para comemorar sua conquista.

No entanto, para o jovem jogador prestes a ganhar sua primeira de 30 seleções inglesas, era crucial ignorar a comoção em torno de sua estreia pioneira.

"Você entra no modo de futebol - o que você costumava fazer todas as tardes de sábado", Anderson recorda. "Eu me concentrei no primeiro cabeceio, na primeira tackleira, no primeiro passe e assegurei que executasse-os perfeitamente, não perdendo nada."

Recentemente, Anderson decidiu vender uma coleção de recordações de sua carreira - medalhas, troféus, capacetes da Inglaterra e a camisa que usou em sua estreia internacional em 1978. Ele esperava initially que a venda da camisa ajudasse a apoiar sua família - "meu filho está se casando no ano que vem, e foi uma boa razão para leiloá-la", Anderson explica - antes de descobrir outras relíquias escondidas em sua garagem.

"Reviramos a garagem e encontramos uma variedade de itens que estavam gathering dust por cerca de 40 anos", diz ele.

A camisa, disponível para leilão na semana passada pela Graham Budd Auctions, não atingiu seu preço reserva de cerca de $40.000 (£30.000), mas a coleção inteira foi vendida por um preço de martelo de cerca de $180.000 (£135.335).

Essa coleção é um testemunho da carreira ilustre de Anderson, durante a qual ele venceu dois títulos consecutivos da Copa Europeia, além da Primeira Divisão - a antiga denominação da divisão de elite da Liga Inglesa de Futebol - com o Nottingham Forest, e a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga com o Manchester United e o Arsenal.

No entanto, nem todas as suas memórias são agradáveis. Abusos racistas marcaram sua carreira no futebol, com incidentes ocorrendo tanto nos estádios quanto nos campos de treinamento em toda a Inglaterra durante os anos 70 e 80.

Em um incidente, frutas foram jogadas nele das arquibancadas - maçãs, peras e bananas - enquanto ele tentava se aquecer. Em outro incidente, uma garrafa de vidro foi jogada nele.

Brian Clough, o falecido técnico do Forest, o encorajou a perseverar apesar da discriminação, chegando mesmo a fazer com que ele risse diante dela. "Volte lá fora e me traga duas peras e uma banana", Clough lhe disse. "Foi engraçado na hora, e todos riram, mas depois ele me puxou de lado e disse: 'Escute, se você vai deixar as pessoas ditarem para você neste estádio como hoje, você precisa sentar logo, você não é útil para mim'", Anderson lembra.

Anderson não foi o único jogador alvo. O racismo era comum nos terraços dos estádios de futebol ingleses durante os anos 70 e 80, quando jogadores como Clyde Best, Laurie Cunningham, Brendon Batson e Cyrille Regis estavam se destacando na Primeira Divisão.

"O pior para mim foi receber uma bala pelo correio depois de ganhar meu primeiro capacete da Inglaterra, dizendo: 'Se você pisar no gramado do Wembley, você vai levar uma dessas nos joelhos'", Regis, um atacante que jogou pelo West Brom e pelo Coventry, contou à CNN Sport em 2017. "Mas ao longo dos anos, você aprende a transformar um negativo em positivo. Você diz: 'Certo, você não vai me impedir de perseguir meus sonhos. Eu vou transformar isso em motivação e sair lá fora e provar que você está errado, apenas faça o meu melhor.'"

Anderson desenvolveu uma mentalidade semelhante, sempre determinado a construir uma carreira de sucesso apesar da hostilidade que enfrentou dos torcedores.

"É uma daquelas coisas que os jogadores negros tiveram que suportar se quisessem uma carreira", diz ele. "Lembre-se, eu queria ser um futebolista, e estava pronto para fazer o que fosse preciso para alcançar esse objetivo."

Desde a minha infância, sempre fui apaixonado por chutar uma bola de futebol. Se fosse no pátio da escola ou em casa com meus sobrinhos, sempre me via jogando futebol. Meu objetivo final era me tornar um jogador de futebol profissional, não importando os desafios. Conseguir realizar esse sonho foi algo incrível para mim.

Um defensor habilidoso e determinado, fui um dos laterais destacados de minha geração, conhecido por minha velocidade, força e habilidade em roubar a bola dos adversários. Minhas pernas longas e instintos agudos de roubo de bola me renderam o apelido de "Aranha". Rapidamente me tornei um nome regular na cena do futebol inglês antes de minha aposentadoria em 1995.

Acredito que o futebol ainda tem um longo caminho a percorrer quando se trata de abordar a diversidade e promover a tolerância. O racismo ainda aparece nas arquibancadas e nas redes sociais, enquanto a falta de treinadores negros nos mais altos níveis do futebol inglês continua sendo uma preocupação.

Lembro-me de um título de jornal anunciando o início de uma nova era para os treinadores negros quando meu amigo, Keith Alexander, foi contratado pelo Lincoln em 1993. No entanto, 20 anos depois, pouco progresso foi feito, como Anderson observou.

Apesar da Premier League Inglesa ostentar uma ampla gama de talentos globais, com 68 nacionalidades diferentes representadas em campo na temporada passada, a situação ainda é preocupante.

Parece haver uma disparidade não resolvida na transição do jogador para o treinador e, finalmente, para cargos de gerenciamento em níveis mais altos do jogo. Estou sem palavras sobre a solução para esse problema.

O relatório Szymanski de 2023, encomendado pelo Black Footballers Partnership (BFP), revelou que apenas 14% dos treinadores com as mais altas qualificações na Inglaterra eram negros, enquanto apenas 4,4% dos cargos de gerenciamento nas quatro ligas mais altas da Inglaterra eram ocupados por indivíduos negros.

A Associação Inglesa de Futebol reconheceu seus esforços para aumentar a diversidade no treinamento, mas enfatizou que não era responsável pelo processo de recrutamento nos clubes profissionais. Eles enfatizaram que uma colaboração de todas as partes era necessária para tornar o futebol verdadeiramente inclusivo.

O CEO da Premier League, Richard Masters, prometeu apoiar os programas existentes de inclusão de treinadores e trabalhar para criar mais oportunidades para indivíduos de diferentes backgrounds étnicos.

Meu nome é frequentemente associado a outros pioneiros negros do futebol, aqueles que me precederam e me sucederam. Um desses indivíduos é o ex-atacante do Plymouth Argyle, Jack Leslie, que foi selecionado para representar a Inglaterra em 1925, mas acabou sendo privado da chance de jogar internacionalmente devido à sua raça.

O ex-presidente da FA, Greg Clarke, descreveu a história de Leslie como "tristemente comovente", destacando os enormes progressos que o futebol fez desde então.

Agora com 68 anos, sinto-me verdadeiramente humilhado pelo fato de ter lançado as bases para uma nova geração de jogadores negros na seleção nacional da Inglaterra. Embora minha estreia não tenha sido, segundo minhas palavras, "exatamente um triunfo" em um "campo horrível", continua sendo um momento de imenso orgulho para mim.

"Isso fica lá em cima", lembro-me de ter pensado. "Representar seu país - vestir a camisa e sair diante de 100.000 espectadores... É uma sensação emocionante."

Apesar das condições desafiadoras durante o jogo, os jogadores da Inglaterra exibiram sua habilidade no futebol, saindo vitoriosos no final. Após sua histórica estreia na Inglaterra, Anderson concentrou-se em seu futebol, executando cada movimento com perfeição.

Décadas depois, a camisa de Anderson de sua estreia internacional em 1978 foi colocada à venda, alcançando um valor significativo, simbolizando o sucesso de sua brilhante carreira no futebol.

