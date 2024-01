Sepp Blatter e Michel Platini acusados de fraude na Suíça

A Procuradoria-Geral da Suíça (OAG) acusa os dois homens de terem organizado ilegalmente um pagamento de 2 milhões de francos suíços (valor atual de 2,19 milhões de dólares) da FIFA a Platini.

Entre 1998 e 2002, Michel Platini trabalhou como consultor para o então presidente da FIFA, Joseph Blatter.

"Em 1999, foi acordada uma compensação anual de 300.000 francos suíços [valor atual de 328.000 dólares americanos] num contrato escrito para esta atividade de consultoria. Este contrato escrito foi assinado por Blatter e Platini. A compensação acordada de acordo com este contrato foi facturada por Platini em cada ocasião e paga na totalidade pela FIFA".

No entanto, em 2011, mais de oito anos após o fim do seu contrato de consultoria, "Platini exigiu um pagamento no valor de 2 milhões de francos suíços. Com o envolvimento de Blatter, a FIFA efectuou um pagamento a Platini no referido montante no início de 2011.

"As provas recolhidas pelo OAG corroboram que este pagamento a Platini foi efectuado sem base legal. Este pagamento lesou o património da FIFA e enriqueceu ilegalmente Platini", refere o comunicado.

Blatter: Espero que esta história chegue ao fim

Blatter, 85 anos, foi acusado pela OAG de fraude, má gestão, apropriação indevida e falsificação de um documento. Platini, 66 anos, é acusado de fraude, participação em apropriação indevida, participação em má gestão, como cúmplice e falsificação de um documento.

Numa declaração à CNN na terça-feira, Blatter disse: "Aguardo com otimismo o julgamento perante o Tribunal Penal Federal e espero que esta história chegue ao fim e que todos os factos sejam devidamente tratados".

"Relativamente ao pagamento da soma de dois milhões de francos da FIFA a Michel Platini, só posso repetir-me: Foi baseado num contrato oral que regulava as actividades de consultoria de Platini para a FIFA entre 1998 e 2002", acrescentou.

Blatter disse que o pagamento a Platini foi "aprovado por todos os órgãos responsáveis da FIFA" e que Platini "pagou impostos sobre o montante no seu local de residência na Suíça".

Platini disse em declarações à CNN que a decisão do Ministério Público suíço (MPC) de o acusar era "uma extensão da implacabilidade do MPC em querer implicar-me indevidamente num caso em que toda a minha boa fé tinha sido reconhecida".

"Contesto totalmente estas acusações infundadas e injustas", acrescentou.

FIFA: "Não há registos escritos de qualquer acordo deste tipo

"Esta decisão diz respeito a uma soma de dois milhões de francos suíços que Blatter autorizou que fosse paga a Platini em fevereiro de 2011", afirmou um porta-voz da FIFA em declarações à CNN.

"O pagamento foi efectuado pouco antes das eleições presidenciais da FIFA em 2011, altura em que Blatter foi eleito para um quarto mandato consecutivo como Presidente da FIFA. O montante de dois milhões de francos suíços deveria supostamente ter sido pago por um trabalho efectuado por Platini há mais de 10 anos. Não existe qualquer registo escrito de tal acordo", acrescentam.

"Tal como anunciado anteriormente, a FIFA já tomou medidas nos tribunais suíços para recuperar esta quantia de ambos os indivíduos, uma vez que considera que o dinheiro foi pago ilicitamente por um deles ao outro. Se e quando os fundos forem recuperados com sucesso, serão canalizados de volta para o desenvolvimento do futebol, como deveriam ter sido em primeiro lugar.

"A decisão da Procuradoria-Geral da República surge na sequência de uma investigação sobre o assunto efectuada pelas autoridades suíças que durou, até à data, cerca de 6 anos. Tanto Blatter como Platini foram proibidos de jogar futebol em 2015 devido a este pagamento e essa proibição foi confirmada tanto pelo Tribunal Arbitral do Desporto como pelo Tribunal Federal Suíço.

"Em 2020, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem declarou por unanimidade que o pedido de Platini não era admissível. A FIFA acompanhará de perto os próximos passos dados nesta matéria".

A UEFA recusou o pedido de comentário da CNN.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com