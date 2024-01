Sepp Blatter e Michel Platini absolvidos de fraude no Tribunal suíço

O julgamento centrou-se num pagamento efectuado pela FIFA, o organismo que rege o futebol mundial, a Platini em 2011. Na altura, Platini era presidente da UEFA, o organismo que rege o futebol europeu.

A Procuradoria-Geral da Suíça acusou os dois homens de terem organizado ilegalmente o pagamento de 2 milhões de francos suíços (valor atual: 2,05 milhões de dólares).

Uma declaração divulgada pelo tribunal após o julgamento dizia que "o resultado das provas apoia a versão dos acusados, os factos da acusação não podem, por conseguinte, ser considerados como tendo sido criados com uma probabilidade próxima da certeza e o tribunal adere à versão de que subsistem sérias dúvidas da acusação".

Quando Blatter entrou na sala de audiências para ouvir o veredito, disse aos jornalistas: "Não sou inocente na minha vida, mas neste caso, sou inocente".

Durante o julgamento, em junho, Blatter afirmou que o pagamento a Platini era o pagamento de um salário devido ao francês por um trabalho de consultoria realizado com a FIFA entre 1998 e 2002.

"É um salário que era devido. Não sei porque é que estamos numa audiência criminal por causa de um processo administrativo", disse Blatter.

Platini disse-me que valia um milhão e eu respondi-lhe: "Então, vais ficar comigo por um milhão - acordo de cavalheiros".

Platini, por sua vez, disse que iria retaliar contra "culpados" não especificados que estivessem envolvidos no processo contra ele.

"Queria exprimir a minha felicidade a todos os meus entes queridos pelo facto de finalmente ter sido feita justiça após sete anos de mentiras e manipulações", afirmou o jogador de 67 anos num comunicado enviado à CNN pelos seus advogados.

"A verdade veio ao de cima durante este julgamento e agradeço profundamente aos juízes do tribunal pela independência da sua decisão".

E continuou: "A minha luta é uma luta contra a injustiça. Ganhei o primeiro jogo. Neste caso, há culpados que não apareceram durante o julgamento. Eles que contem comigo, voltaremos a encontrar-nos porque eu não desistirei e irei até ao fim na minha busca da verdade".

O veredito é o culminar de uma investigação que teve início em 2015.

Thomas Hildbrand, Procurador Federal Principal do Gabinete do Procurador-Geral da Suíça, que apresentou as acusações contra os dois homens, disse numa declaração à CNN: "A Procuradoria-Geral da Suíça tomou nota da decisão da Câmara Criminal do Tribunal Penal Federal.

"Uma vez que o Tribunal tenha emitido a fundamentação escrita da sua decisão, o Gabinete do Procurador-Geral da Suíça decidirá sobre como proceder".

Após a absolvição da dupla, um porta-voz da FIFA disse: "A FIFA toma nota do veredito do Tribunal relativamente ao processo aberto pela Procuradoria-Geral e aguardará o acórdão fundamentado completo antes de tecer mais comentários."

Fonte: edition.cnn.com