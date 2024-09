- Sentimento reconfortante durante o funeral de um parente

Uau, que reviravolta: o príncipe Harry (39) atravessou o Atlântico, segundo a mídia britânica, rumo a Norfolk, no Reino Unido, para o serviço memorial em homenagem a lorde Robert Fellowes. O memorial, realizado na igreja de St. Mary's, em Snettisham, no dia 29 de agosto, deixou Harry emocionado e os presentes boquiabertos, segundo uma fonte que participou do serviço.

"Muitos ficaram surpresos com a presença de Harry", compartilhou a fonte. "Era óbvio que ele estava aproveitando para conversar com todos". Inclusive com seu irmão supostamente presente, o príncipe William (42)? Os supostamente tensos irmãos mantiveram distância durante o serviço, confirmando os relatórios anteriores. Não houve nenhum sinal visível de reconciliação entre os dois.

Após desligar-se das funções reais após o casamento com a duquesa Meghan (43) em 2020, Harry agora reside em Montecito, Califórnia. Sua demonstração de emoção durante o serviço deixou-o "eufórico" e outros "atônitos", segundo a fonte anônima. No entanto, a fonte também observou a ausência de qualquer interação entre Harry e William.

Um Encontro Comovente

Um momento verdadeiramente emocionante ocorreu quando Harry parou para cumprimentar os irmãos de sua mãe falecida: a viúva de Fellowes, lady Jane Spencer (67), o irmão de Diana, Charles Spencer (60), e sua irmã, lady Sarah McCorquodale (69).

O reverendo Dan Tansey, que liderou o serviço para lorde Fellowes, ficou surpreso com a presença de ambos, William e Harry. Como mencionado no "The Sun", o reverendo Tansey compartilhou: "Eu não percebi isso até estar guiando a congregação para fora, mas o príncipe William apertou minha mão primeiro, seguido rapidamente pelo príncipe Harry".

Após o emocionante serviço memorial, Harry expressou sua gratidão aos presentes, dizendo que era uma visita necessária para prestar suas homenagens ao funeral de lorde Fellowes. Após o evento, vários meios de comunicação relataram a interação dos irmãos, com alguns sugerindo um vislumbre de reconciliação, embora nenhum progresso significativo fosse visível.

