Senti-me muito fraca": Anna Nordqvist revela a sua luta contra a saúde mental após uma grande vitória

Embora a cerimónia mais pequena tenha sido "especial", Nordqvist diz que mal pode esperar para "voltar a subir ao altar na Escócia no próximo ano, enquanto falava sobre a vida dentro e fora do campo de golfe, depois de ter conquistado o importante título do Women's Open em Carnoustie.

Acabada de regressar a uma grande vitória - o seu primeiro triunfo profissional em quase quatro anos - Nordqvist estava num estado de espírito reflexivo ao falar sobre os desafios que enfrentou nos circuitos femininos dos EUA e da Europa.

Antes do seu sucesso em Carnoustie, tinha vencido pela última vez no Campeonato de Evian em 2017 e, subsequentemente, enfrentou batalhas dentro e fora do campo durante a sua estagnação.

A golfista sueca saiu do top 50 do ranking mundial, terminando no top 10 apenas uma vez nos 19 majors em que competiu.

As coisas ficaram tão más que a jogadora de 34 anos duvidou que alguma vez voltasse a ganhar, admitiu Nordqvist depois de erguer o troféu do Open Feminino e de receber o cheque de 870.000 dólares como parte do novo maior fundo de prémios dos principais campeonatos de golfe femininos.

E enquanto lutava pela sua forma - bem como para superar um ataque de mononucleose - Nordqvist revelou que a "parte mais difícil" foi perder a sua "resistência mental e física".

A mononucleose é uma doença contagiosa com sintomas que incluem fadiga extrema, febre, dores de garganta e dores de cabeça e no corpo, entre outros, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças.

"Acho que no ano passado, durante a Covid, tive finalmente algum tempo para estar em casa e abrandar", disse aos meios de comunicação social na conferência de imprensa após vencer o Open feminino.

"A minha vida sempre andou a 110 quilómetros por hora. É ótimo ter finalmente um pouco mais de tempo em casa e não ter de viajar. Penso que foi provavelmente a pausa de que precisava há alguns anos e que nunca me tinha dado.

"Foi difícil porque continuei a esforçar-me, mas foi difícil porque era como se os pés estivessem sempre a escorregar e eu não tinha aquela velocidade extra a que estava habituado.

"Quando as coisas se tornavam difíceis, eu conseguia sempre ultrapassar mentalmente, mas nunca tinha nada e sentia-me muito fraco. Por isso, conseguir recuperar e ter o apoio das pessoas à minha volta foi ótimo."

'O mais especial'

A expressão "irromper em cena" é uma frase adequada para descrever o início da vida de Nordqvist no golfe.

Apenas na sua quinta partida no Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour, ganhou o seu primeiro torneio profissional, que por acaso era também um Major.

Com apenas 22 anos, Nordqvist terminou quatro pancadas à frente da segunda classificada, Lindsey Wright, para ganhar o LPGA Championship de 2009. No mesmo ano, foi convocada para a Solheim Cup e venceu o LPGA Tour Championship.

Foi então nomeada Rookie of the Year no Ladies European Tour pela sua rápida ascensão.

Oito anos mais tarde, ganhou o seu segundo Major no Evian Championship, em França, em 2017. Mas dadas as dificuldades que teve de enfrentar, Nordqvist diz que a sua vitória em Carnoustie é a "mais especial".

"Só porque levei alguns anos e lutei tanto e questionei se estava a fazer as coisas certas", disse ela nos momentos que se seguiram à sua vitória. "Além disso, sabendo como o meu caddie, Paul (Cormack), tem trabalhado tanto e eu queria mesmo fazê-lo por ele também."

A sua vitória em Carnoustie aconteceu depois de um final desolador no US Women's Open de 2016.

Tendo terminado empatada no topo da classificação com Brittany Lang, a dupla começou um playoff de três buracos.

No entanto, no segundo buraco, Nordqvist foi penalizada com duas tacadas por ter tocado na areia com o taco num bunker do fairway, dando o título a Lang.

Apesar dos altos e baixos do golfe, Nordqvist não perdeu o interesse pelo desporto.

"Há qualquer coisa no golfe que me motiva. Detesto perder, provavelmente mais do que gosto de ganhar. Acho que todas as controvérsias e todos os percalços, e o facto de ter o meu caddie e o meu marido a empurrarem-me todos os dias são uma rocha; detesto desistir."

Fonte: edition.cnn.com