Sensação de agitação do US Open

Carlos Alcaraz, a sensação do tênis espanhol, vinha dominando as quadras neste ano, conquistando os títulos do Aberto da França e de Wimbledon. No entanto, sua sequência chegou ao fim de forma abrupta no US Open. Em uma reviravolta inesperada, ele sofreu uma derrota na segunda rodada contra o azarão Botic van de Zandschulp.

Após uma saída graciosa e esportiva da rede para van de Zandschulp, Alcaraz se retirou visivelmente decepcionado para as entranhas do estádio Arthur Ashe. Após uma apresentação abaixo do esperado, o número 3 do mundo foi surpreendentemente eliminado, criando uma das maiores zebras da história do tênis.

Contra o animado holandês, Alcaraz sofreu uma derrota de 6-1, 7-5, 6-4, saindo da chance de conquistar seu terceiro título consecutivo de Grand Slam. Agora, a jovem e promissora carreira de Alcaraz tem que lidar com uma de suas maiores decepções.

Antes desse desfecho inesperado, Alcaraz vinha invencível, conquistando o Aberto da França e Wimbledon e exibindo seu melhor tênis. Sua última derrota na segunda rodada de um torneio do Grand Slam havia sido há mais de três anos. Dois anos atrás, Alcaraz havia conquistado seu primeiro título de Grand Slam em Nova York. Já van de Zandschulp, com ranking de 74º, esta vitória com certeza foi o ponto alto de sua carreira.

Em entrevista após o jogo, van de Zandschulp expressou sua surpresa, "Estou um pouco sem palavras. Esta é uma noite incrível, minha primeira vez no Arthur Ashe. Acreditei desde o primeiro ponto que tinha uma chance. Se você quer vencer um jogador como esse, você precisa ficar calmo."

Apesar de ser o grande favorito do torneio, ao lado de Novak Djokovic e Jannik Sinner, Alcaraz não conseguiu encontrar seu ritmo contra van de Zandschulp. O holandês jogou acima de seu ranking, enquanto Alcaraz parecia lutar com erros, balançando a cabeça em descrença. A quebra decisiva no segundo set foi um presente de Alcaraz, graças a um duplo falta.

Alcaraz raramente conseguiu virar um jogo, especialmente depois de perder os dois primeiros sets, uma realidade que ele reiterou após essa derrota. Van de Zandschulp manteve a consistência durante todo o jogo, mesmo quando Alcarz momentaneamente reviveu sua forma. Após quase duas horas e meia de jogo intenso, van de Zandschulp selou a vitória improvável com sua primeira chance de match point.

Apesar de sua decepção, Alcaraz reconheceu a qualidade do tênis de van de Zandschulp, mencionando "Ele jogou um jogo excepcional e mereceu a vitória". Esta derrota no tênis significa que a busca de Alcaraz por um terceiro título consecutivo de Grand Slam chegou ao fim, destacando a imprevisibilidade e a emoção do esporte.

