Senegal chega aos oitavos de final com um golo de Mané, mas sofre uma lesão na cabeça

Sadio Mané, do Senegal, marcou um golo, mas depois saiu com um traumatismo craniano, ao derrotar Cabo Verde, com nove jogadores, por 2-0, nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas, no Estádio Kouekong, em Bafoussam, na terça-feira.