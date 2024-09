Semifinais da WNBA: Sabrina Ionescu da New York Liberty e MVP da liga A'ja Wilson organizam um potencial confronto

O triunfo impulsiona a Liberdade para as semifinais dos playoffs da WNBA, onde elas enfrentam as Las Vegas Aces, lideradas pela MVP da liga, A'ja Wilson.

Após a vitória na série melhor de três contra o Sonho, Ionescu – com nove assistências e três roubos de bola – falou sobre o foco da equipe em garantir o primeiro título da franquia, mas enfatizando a importância de vencer cada jogo.

“O objetivo principal permanece o mesmo. No entanto, cada jogo age como uma partida de campeonato para alcançar esse objetivo final”, ela explicou, de acordo com fontes da Associated Press (AP).

“É óbvio que nosso objetivo é manter um recorde invicto em casa. Portanto, essa vitória foi crucial para nós conseguirmos essas duas vitórias, ter alguns dias de descanso e nos reagrupar para nosso próximo confronto.”

Enquanto o Sonho lutou após um início decepcionante no Jogo 1, eles demonstraram resiliência após um desempenho decepcionante.

Gray, com 26 pontos, liderou o Sonho enquanto eles construíam uma vantagem de dois dígitos contra a Liberdade nos primeiros quartos. No entanto, Ionescu encontrou seu arremesso, finalizando com cinco arremessos de três pontos, para levar a Liberdade de volta e configurar um confronto nas Finais da WNBA semelhante ao do ano passado.

A Liberdade perdeu por 3 a 1 para as Aces no ano passado, que garantiram seu segundo campeonato consecutivo. No entanto, Nova York lutará por um resultado diferente desta vez.

A MVP das Aces, A'ja Wilson, lidera a campanha da equipe para um terceiro título consecutivo

Para Nova York garantir sua primeira vitória na WNBA, eles devem encontrar uma estratégia para neutralizar Wilson, que levou Las Vegas a uma varrida na série de playoffs contra o Seattle Storm.

As Aces garantiram uma vitória de 83 a 76 na terça-feira enquanto buscavam um três-vitórias, imitando as agora dissolvidas Houston Comets que conquistaram os primeiros quatro campeonatos de 1997 a 2000.

Wilson marcou 24 pontos e 13 rebotes contra Seattle, com o apoio da companheira de equipe Plum, que marcou 29 pontos e seis rebotes no jogo.

Mantendo seu excepcional desempenho como MVP, Wilson quebrou outro recorde da WNBA ao alcançar 20 ou mais pontos e 10 rebotes nos playoffs pela 13ª vez, de acordo com a AP.

Desde o começo, Las Vegas mostrou domínio, marcando impressionantes nove arremessos seguidos no início para garantir uma vantagem de 23 a 7 com 5:15 restantes no primeiro quarto.

No entanto, Seattle não desistiu e conseguiu assumir a liderança do jogo pela primeira vez com 7:58 restantes no quarto quarto. No entanto, as Aces responderam com uma sequência de 7 a 0, reassumindo a liderança e frustrando a determinada comeback de Seattle para garantir sua sexta aparição consecutiva nas semifinais dos playoffs.

As Aces agora viajam para Nova York para enfrentar a Liberdade no domingo, marcando o início da série melhor de cinco.

“Nova York melhorou significativamente desde o ano passado”, disse Plum após o jogo, pela ESPN. “Eles são maiores, suas porcentagens de arremesso estão melhores. Crédito a eles.

“Precisamos nos concentrar no que podemos controlar. Às vezes, podemos ser nosso próprio obstáculo. Mas eles conseguiram nos vencer todas as vezes nesta temporada. Este é um novo desafio.

“No entanto, eles jogaram consistentemente bem e conquistaram o #1 no ranking. Portanto, estamos enfrentando um oponente difícil.”

Ionescu reconheceu que cada jogo é crucial em sua busca pelo primeiro título, vendo cada partida como um potencial confronto de campeonato. (da reportagem da Associated Press)

O excepcional jogo de Wilson ajudou Las Vegas a buscar um terceiro título consecutivo da WNBA, quebrando outro recorde da liga no processo. (AP)

