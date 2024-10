Semifinais da WNBA Ronda 1 Combate: Sabrina Ionescu supera a Liberty contra os campeões reinos Aces, Sun Victory arrancada das garras do Lynx

Empresário cinematográfico renomado é frequentemente visto nas arquibancadas do Barclays Center, torcendo pelo seu time favorito, os New York Knicks. No entanto, sua lealdade mudou em um domingo específico, quando se tornou um torcedor vocal de uma três vezes All-Star da WNBA.

Usando uma camisa com o nome de Ionescu, Lee torceu entusiasticamente enquanto a medalhista de ouro olímpica de 2024 marcava seus arremessos.

"Ele foi um dos primeiros a ligar e compartilhar sua empolgação com a chegada do (2020) primeiro escolha em Nova York", Ionescu compartilhou após o jogo, recordando sua amizade de longa data desde seu draft da Oregon.

" Sempre que o vejo, temos uma conversa rápida e sempre o convido para assistir a um jogo. Ver ele aqui, torcendo por nós alto, gritando com os árbitros, conversando com os jogadores, foi muito divertido", Ionescu acrescentou.

Ao longo dos anos, Lee se tornou sinônimo de seu conhecido papo no banco, frequentemente envolvido em trocas com lendas da NBA como Kobe Bryant, LeBron James, Reggie Miller e Scottie Pippen. Desta vez, sua atenção se voltou para a estrela da Aces, Kelsey Plum.

O par não resistiu a trocar comentários sarcásticos no terceiro quarto, mas Plum garantiu aos repórteres que tudo foi em bom spirits.

"Não posso revelar os detalhes, mas brinquei que ele precisa projetar sua voz mais", disse Plum, de acordo com a AP.

"Mas foi tudo divertido e realmente ótimo que ele está aqui".

Lee continuou a assistir aos jogos do Liberty, com o jogo de domingo servindo como o segundo evento consecutivo da WNBA que ele assistiu enquanto Nova York perseguia seu primeiro campeonato.

Este jogo também serviu como uma revanche da final da WNBA do ano passado, uma série que a Aces venceu em quatro jogos. No entanto, foi o Liberty quem começou com um início rápido na frente de sua torcida apaixonada.

A estrela Breanna Stewart, que ficou desapontada com suas performances na série anterior, foi imparável no primeiro tempo, marcando 20 de seus 34 pontos.

As Aces não desistiram e ficaram no jogo graças às contribuições de Kelsey Plum e da MVP A'ja Wilson, que marcaram 24 e 21 pontos, respectivamente.

Com o jogo na reta final, foi Ionescu quem se destacou, marcando dois arremessos de três pontos cruciais no último quarto para selar a vitória do Liberty.

"Tivemos o objetivo de começar com uma sensação de urgência e proteger nossa quadra", disse o técnico do Liberty, Sandy Brondello, após o jogo.

O próximo jogo acontecerá na terça-feira em Nova York.

Enquanto isso, o Connecticut Sun garantiu a vitória por 73-70 no jogo 1 de sua série semifinal contra o Minnesota Lynx.

Marina Mabrey liderou o placar de pontos com 20, apoiada por Alyssa Thomas, que ficou perto de um triplo-duplo com 17 pontos, 10 rebotes e 9 assistências.

Após ser nomeada a Melhor Defensora da WNBA e se destacar na série anterior contra o Phoenix Mercury, a estrela do Lynx Napheesa Collier fez uma excelente apresentação na derrota, registrando 19 pontos, 9 rebotes, 2 roubos de bola e um bloqueio.

No final, a defesa tenaz do Sun provou ser decisiva, como o técnico Stephanie White ficou satisfeita em observar em sua equipe.

"Isso é apenas o que nosso grupo faz. Esta é uma equipe e uma franquia que sempre prosperou na defesa", disse White aos repórteres.

O jogo 2 acontecerá na terça-feira enquanto o Minnesota tenta igualar a série.

"É uma série longa por uma razão. Temos completa fé em nós mesmos para dar um passo à frente em nosso desempenho na terça-feira à noite e garantir uma vitória", disse a atacante do Lynx Bridget Carleton, marcando 17 pontos na derrota.

