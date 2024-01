Sem pressões: A Rainha Isabel envia "bons votos" a Gareth Southgate antes da final do Euro 2020

"Há 55 anos, tive a sorte de entregar a Taça do Mundo a Bobby Moore e vi o que significava para os jogadores, a direção e o pessoal de apoio chegar e vencer a final de um grande torneio internacional de futebol", disse a Rainha, referindo-se à vitória da Inglaterra no Campeonato do Mundo de 1966.

"Quero enviar as minhas felicitações e as da minha família a todos vós por terem chegado à final do Campeonato da Europa e formular os meus melhores votos para amanhã, na esperança de que a história registe não só o vosso êxito, mas também o espírito, o empenho e o orgulho com que vos conduziram."

A Inglaterra chegou à sua primeira final de uma grande competição masculina em 55 anos depois de ter vencido a Dinamarca por 2-1 num jogo emocionante disputado na quarta-feira no Estádio de Wembley.

A seleção nacional vai defrontar a Itália no domingo. Os italianos têm-se mostrado fortes durante todo o torneio, mas a Inglaterra espera que a vantagem de jogar em casa a inspire para uma vitória histórica. São esperados cerca de 65.000 adeptos.

A Goldman Sachs prevê que a Inglaterra tem 58% de hipóteses de derrotar a Itália na final do Euro 2020.

Schams Elwazer e Ben Church, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com