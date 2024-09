"Sem chão, Zverev desmorona após desgosto pessoal"

No US Open, as eliminações surpreendentes dos principais contendores abriram uma janela inesperada para a primeira vitória de Grand Slam – mas Alexander Zverev desperdiçou a oportunidade, selando seu destino com uma decepcionante derrota nas quartas de final para Taylor Fritz. "Não acredito que joguei assim hoje", reclamou o alemão de 27 anos. "Não tinha nenhum senso de direção com a raquete, absolutamente nenhum. Nunca me senti assim com meu backhand antes, e espero nunca mais me sentir assim."

A saída nas quartas de final do US Open marcou mais uma oportunidade perdida para o campeão olímpico de 2021 conquistar seu primeiro título de Grand Slam. "Não fiz um único bom golpe com meu forehand, nenhum", disse Zverev. "Em minha carreira, nunca me senti tão desligado de meu golpe marca registrada. E nos momentos cruciais, não apareci."

"Ele estava segurando"

Zverev errou com seu forehand com mais frequência do que com seu backhand e faltou agressividade em toda a partida contra Fritz, o número 12 do mundo. Zverev pareceu mais hesitante nos momentos cruciais do jogo, jogando passivamente. No tiebreak do primeiro set, Fritz venceu com seis pontos consecutivos: fez três ases, marcou dois winners diretos e aproveitou os erros de Zverev nas outras duas jogadas.

A vitória do alemão no segundo set não foi suficiente para impulsioná-lo para frente. No final, foi Fritz quem assumiu o comando, avançando para sua primeira semifinal de Grand Slam.

"Ele pareceu contido hoje, como se estivesse dirigindo com o freio engatado", comentou o ex-número 1 do mundo Boris Becker, analisando para o Sportdeutschland.TV. "Fisicamente, também parecia ter alcançado seu limite. Com Novak Djokovic e Carlos Alcaraz já eliminados, a porta para a final estava aberta – e possivelmente, isso o segurou."

"Estou além disso"

O US Open apresentou um caminho viável para Zverev, uma oportunidade de garantir um título cobiçado de Grand Slam. O defensor do título Novak Djokovic, da Sérvia, e o bicampeão do ano Carlos Alcaraz, da Espanha, já haviam sido eliminados na competição. Zverev estava pronto para entrar nas semifinais como favorito, considerando suas vitórias anteriores contra o número 1 do mundo Jannik Sinner, da Itália, no US Open.

Assim, mais uma campanha de Grand Slam terminou sem título para Zverev, que perdeu a final do French Open deste ano para Alcaraz e chegou às semifinais do Australian Open. "Ainda não ganhei um e, francamente, não me importo", disse com amargura. "Estarei com 28 anos em breve, e o tempo está se esgotando para mim."

