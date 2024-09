Seis candidatos competem pelo Prémio Literário, neste contexto.

Este ano, seis romances foram selecionados para a lista de finalistas do Prêmio do Livro Alemão. Os concorrentes incluem obras de Clemens Meyer e Iris Wolff, entre outros. O vencedor, que receberá uma quantia generosa de 25.000 euros, será anunciado em 14 de outubro.

A lista deste prestigiado prêmio é composta por seis romances que mergulham na história moderna, conflitos, amor e muito mais. Os autores nomeados incluem Martina Hefter, Maren Kames, Clemens Meyer, Ronya Othmann, Markus Thielemann e Iris Wolff. A lista de finalistas foi revelada em Frankfurt, com quatro mulheres e dois homens concorrendo ao prêmio.

O prêmio é geralmente concedido no dia anterior à Feira do Livro de Frankfurt. A lista completa de 20 obras foi revelada em agosto.

Natascha Freundel, porta-voz do júri, compartilhou seus pensamentos: "Os livros finalistas do Prêmio do Livro Alemão de 2024 exibem os altos e baixos de nossa história recente de maneiras criativas, transcendem limitações narrativas e oferecem experiências literárias cativantes." Cada romance oferece uma mistura única de estilo e conteúdo.

Romances de estreia ausentes desta vez

Infelizmente, romances de estreia não estão mais na lista de finalistas, embora três tenham feito parte da lista de longas. No entanto, autores recorrentes conseguiram garantir um lugar. Destaca-se Clemens Meyer, cujo romance "Im Stein" já havia sido reconhecido pelo Prêmio do Livro Alemão. Ele ganhou o Prêmio da Feira do Livro de Leipzig por sua coleção "Die Nacht, die Lichter". Sua nova obra, "Die Projektoren", mergulha nas guerras dos anos 90 na antiga Iugoslávia e nos filmes de Carl May gravados lá na década de 1960.

O júri elogiou "Die Projektoren", afirmando: "O livro se deleita em desafiar seus leitores, sufocando-os com sua abundância de material."

"Lichtungen", de Iris Wolff, transporta o leitor para a beira do século 20 na Europa, quando o Cortina de Ferro cai. Os personagens centrais, assim como a autora, vêm da Transilvânia, Romênia, e navegam pelas mudanças de maneiras muito diferentes.

"Com imensa sensibilidade e refinamento, esta história de formação e amor é narrada ao contrário, destacando as fraturas nos dois percursos de vida e solidificando as figuras em seus locais e paisagens específicos", observou o júri.

"Vierundsiebzig", de Ronya Othmann, se concentra no genocídio contra os yazidis, guiado pelas atrocidades cometidas pela organização terrorista Estado Islâmico. Othmann habilmente funde vários gêneros, como relatórios de viagens, processos judiciais, ensaios históricos e autobiografia.

"Ela visita os locais do massacre, campos de refugiados, memorials, dando voz aos sobreviventes que escaparam por pouco do massacre mortal do EI", observou o júri.

"Von Norden rollt ein Donner", o segundo romance de Markus Thielemann, aborda um campo de concentração pouco conhecido, bem como outros temas. O personagem principal é Jannes, uma jovem de 19 anos que pastoreia ovelhas através do Heath de Luneburgo, seguindo a tradição de seus antepassados.

"Thielemann cria um romance denso, atmosphericamente cativante e linguisticamente poderoso, onde os espíritos do passado assombram o idílico Heath de Luneburgo", explica o júri.

'Hasenprosa' como motivo literário

"Hasenprosa", de Maren Kames, é uma saga literária excêntrica que apresenta um companheiro coelho que desafia as normas como uma mistura de anarquista e contabilista meticuloso. A aventura divertida não pode deixar de tocar os corações dos espectadores, deixando-os divertidos, revigorados e maravilhados.

"É essa jornada pouco convencional que consegue se aninhar em sua alma, provocando risadas, emoção e afeição."

Em "Hey guten Morgen, wie geht es dir?", Martina Hefter compartilha a história de Juni, uma artista de desempenho que navega pelo seu mundo através das redes sociais enquanto desenvolve uma conexão pouco convencional com um artista de fraude on-line que busca seu dinheiro.

"Hefter descreve magistralmente as experiências de Juni: cândidas e insightful, insightful e não afetadas, ternas, mas não sentimentais."

20º Aniversário

Sob a sombra de seu 20º aniversário, o prestigiado prêmio literário em língua alemã está sendo concedido neste ano. No total, o júri de sete pessoas avaliou 197 romances da Alemanha, Áustria e Suíça. Os títulos nomeados foram publicados ou estão programados para publicação em outubro de 2023.

O prêmio é patrocinado pela Fundação para a Cultura do Livro e o Promoção da Leitura da Associação Alemã do Livro e inclui um total de 37.500 euros em prêmios: o vencedor recebe 25.000 euros, enquanto os outros autores finalistas recebem 2.500 euros cada um. Em 2023, Tonio Schachinger, um autor austríaco, foi honrado por seu romance "Echtzeitalter".

