Segundo a FIFA, as despesas com transferências internacionais quase triplicaram em 10 anos

Segundo o estudo, os custos médios das transferências de jogadores para um clube de outro país aumentaram de forma constante entre 2012 e 2019, antes de a pandemia de COVID-19 afetar as finanças e provocar uma quebra em 2020, ano em que foram gastos 5,63 mil milhões de dólares.

No total, foram gastos 48,5 mil milhões de dólares em transferências internacionais ao longo da última década, com os 30 clubes europeus que mais gastaram.

O valor mais alto gasto com um jogador foi o do Paris Saint-Germain, que em 2017 comprou Neymar ao Barcelona por 222 milhões de euros (262,45 milhões de dólares).

Os jogadores brasileiros foram os que mais se deslocaram, encabeçando a lista com mais de 15.000 transferências entre clubes de diferentes países.

"De 11.890 transferências realizadas em 2011 a um pico de 18.079 em 2019, um total de 133.225 transferências internacionais e empréstimos de jogadores profissionais ocorreram", disse a FIFA.

"As transferências envolveram 66.789 jogadores e 8.264 clubes em 200 associações membros da FIFA, sublinhando assim o papel do futebol na economia global."

Os clubes ingleses foram os que mais gastaram na última década, com 12,4 mil milhões de dólares, seguidos da Espanha (6,7 mil milhões), Itália (5,6 mil milhões), Alemanha (4,4 mil milhões) e França (4 mil milhões).

O único país não europeu no top 10 foi a China, onde os clubes gastaram 1,7 mil milhões de dólares em transferências, na tentativa de atrair jogadores de alto nível para a Super Liga Chinesa.

As comissões dos agentes de jogadores saltaram de 131,1 milhões de dólares em 2011 para 640,5 milhões de dólares em 2019, um aumento de quase cinco vezes.

O Manchester City (130 transferências recebidas) e o Chelsea (95) lideraram as despesas, enquanto os clubes portugueses Benfica e Sporting foram os maiores beneficiários das comissões de transferência.

Juntamente com o Porto, as três equipas portuguesas tiveram um grande sucesso na contratação ou desenvolvimento de jovens talentos e na sua venda com grandes lucros, encabeçando a lista dos clubes com um saldo líquido positivo de transferências.

O City e o Chelsea tiveram mais de 200 jogadores emprestados - mais do que qualquer outro clube.

Fonte: edition.cnn.com