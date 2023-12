Destaques da história

Sebastien Buemi leva o campeonato de Fórmula E até ao fim depois de uma vitória imponente em Berlim

O piloto suíço vence a corrida de Berlim e reduz para um ponto a diferença de pontos em relação a Lucas di Grassi

O resultado prepara o emocionante fim de semana final em Londres, no início de julho

O Campeonato Mundial de Fórmula E está pronto para um fim de semana final emocionante depois de Sebastien Buemi ter recebido a bandeira axadrezada no ePrix de Berlim no sábado.

O piloto suíço levou o seu Renault e.Dams à vitória nas ruas da capital alemã e reduziu a diferença para o líder do campeonato, Lucas di Grassi, para um único ponto.

O piloto da Abt Schaeffler, di Grassi, começou a corrida em oitavo lugar, depois de ter desapontado na qualificação, mas regressou em força na corrida para terminar em terceiro, um lugar atrás do seu colega de equipa Daniel Abt.

Um Abt encantado rugiu de alegria no rádio da equipa ao garantir o segundo lugar naquele que é o seu ePrix caseiro.

"Hoje foi simplesmente fantástico!" disse Abt depois de sair do seu carro. "Tanto apoio de todas as pessoas aqui."

Uma multidão lotou as arquibancadas para assistir à corrida que passou por algumas das ruas mais famosas da cidade, incluindo a Karl Marx Allee, que fazia parte do circuito e do pit lane.

Buemi dominou os procedimentos desde o início, passando o pole sitter, Jean-Eric Vergne, da DS Virgin Racing, na primeira curva.

O francês respondeu retomando a liderança na segunda volta, antes de Buemi contra-atacar com uma inteligente manobra de ultrapassagem na sexta volta e nunca mais olhar para trás.

Vergne caiu para quinto na geral enquanto os dois pilotos da Abt Schaeffler tentavam perseguir Buemi, enquanto o seu colega de equipa da Renault, Nico Prost, acabou por terminar em quarto.

Um bom dia para os pilotos da casa foi completado por Nick Heidfeld, da Mahindra Racing, oriundo de Mönchengladbach.

O piloto de 39 anos foi despromovido para a parte de trás da grelha de partida devido a uma infração na pressão dos pneus durante a qualificação, mas acabou por subir para sétimo no final.

A temporada chega ao fim em Londres, no primeiro fim de semana de julho, com duas corridas em dias consecutivos no Battersea Park.

MAIS: Acho que a nossa corrida é mais divertida do que a F1

Fórmula E: A baixa de Berlim abraça a série de corridas eléctricas

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com