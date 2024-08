- Sebastian Pufpaff pretende estabelecer um recorde mundial.

Sebastian Puffpad (47) assumiu um grande desafio: Na versão extragrande do renomado programa "TV total", o apresentador planeja quebrar vários recordes mundiais. A rede de televisão ProSieben exibirá o programa, gravado dois dias antes na Lanxess Arena, neste sábado, 31 de agosto, às 20:15.

Até agora, o canal não revelou quais são os recordes que serão quebrados. "Sabe-se que, para um deles, uma barra de ferro de 30 metros de comprimento será o ponto central. E para outro, vai ficar extremamente alto, excessivamente alto", é tudo o que se sabe. A imagem acompanhante mostra Puffpad de terno pendurado em uma barra de ferro montada em seu palco.

"TV total XXL" com Estrelas Convidadas

De acordo com Puffpad, "TV total XXL" é "a maior festa de 'TV total' de todos os tempos". Vários convidados especiais são esperados no programa: Ao lado da banda "TV total" Heavytones, os fãs podem esperar o rapper Bausa (35), a lenda do schlager Roland Kaiser (72) e a banda de metalcore Electric Callboy.

Sebastian Puffpad está associado à "TV total" desde 2021. Este sábado marca a primeira edição especial XXL do programa. De 1999 até o fim de sua carreira na televisão em 2015, Stefan Raab (57) apresentou o programa de comédia.

O muito aguardado "TV total XXL" será transmitido pela Pro7, com Sebastian Puffpad quebrando recordes mundiais envolvendo uma barra de ferro de 30 metros de comprimento e volumes extremamente altos. O evento repleto de estrelas contará com artistas como Bausa, Roland Kaiser e Electric Callboy, garantindo uma noite divertida para os espectadores.

Leia também: