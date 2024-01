Sean Payton, treinador cujos Saints animaram a Nova Orleães pós-Katrina, diz que se vai demitir

Payton, 58 anos, estava na organização desde que assumiu o cargo antes da temporada de 2006. Ele levou o Saints aos playoffs nove vezes em suas 15 temporadas como técnico principal.

Em 2009, o Saints energizou Nova Orleans, ainda se recuperando do furacão Katrina quatro anos antes, a caminho de um recorde de 13 vitórias e 3 derrotas na temporada regular e uma marcha para seu primeiro e, até agora, único título do Super Bowl.

"Não gosto da palavra 'reforma'", disse Payton na terça-feira numa conferência de imprensa. "Ainda tenho uma visão para fazer coisas no futebol. E vou ser honesto convosco, talvez seja voltar a ser treinador. ... Mas não é aí que está o meu coração neste momento".

O jogador disse aos jornalistas que não sabe o que vai fazer a seguir na sua carreira, apesar de haver informações de que poderá arranjar um emprego na comunicação social.

"Acho que gostaria de fazer isso. Acho que seria muito bom nisso", disse ele.

Antes da chegada de Payton, os Saints tinham apenas sete épocas vitoriosas e foram 3-13 em 2005, quando jogaram em vários estádios enquanto o Louisiana Superdome, danificado pela tempestade, estava fechado para reparações.

Payton falou na terça-feira sobre a temporada seguinte, quando os Saints tinham um treinador novato e um novo quarterback, Drew Brees, e fizeram 10-6.

"Acho que nenhum de nós, quando começámos, e certamente eu não o fiz quando comecei, compreendia a dinâmica e o que aconteceu depois do Katrina com a temporada de 2006, que ... eu diria que foi tão importante quanto qualquer outra temporada".

Os Saints chegaram aos playoffs naquela temporada, mas perderam para os Bears no jogo do campeonato da NFC. Depois de duas temporadas medíocres, New Orleans começou 2009 com oito vitórias consecutivas, e as pessoas da cidade recuperaram a atitude "Who Dat?". A equipa continuou a jogar, levantando o moral e acabando por erguer o troféu Vince Lombardi.

"Mas a Super Bowl XLIV não foi apenas o melhor momento na vida de muitos adeptos dos Saints, que há muito sofrem; foi um ponto de viragem fundamental no renascimento da cidade após o Katrina. Payton restaurou a arrogância de uma cidade maltratada", escreveu o Times-Picayune em 2017.

Payton não estava isento de controvérsias. Uma investigação da NFL descobriu que a equipa tinha um "programa de recompensas ativo" durante as épocas de 2009, 2010 e 2011, em que eram dados pagamentos de "recompensas" aos jogadores por pancadas que magoavam os jogadores adversários e os tiravam do jogo.

Payton foi suspenso durante a época de 2012.

De acordo com o site de rastreio de salários Spotrac, os Saints manterão os direitos contratuais de Payton até 2024 e outra equipa teria de compensar Nova Orleães se contratasse Payton.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com