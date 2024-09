Se houver uma greve prolongada dos trabalhadores portuários, espere que as bananas, o álcool, o chocolate e as cerejas escasseiem.

Empresas mantêm um olho ansioso no prazo limite de 12:01 da próxima terça-feira, com pouca indicação de progresso na negociação para evitar uma greve de dezenas de milhares de trabalhadores portuários. Muitas empresas estão fazendo o possível para se preparar para o possível fechamento, mas há restrições.

Não faz sentido financeiro ou logístico transportar muitos dos bens que chegam aos portos da Costa Leste por rotas alternativas ou por ar. Isso significa que os Estados Unidos podem enfrentar escassez de itens como chocolate, bebidas alcoólicas, frutas populares, incluindo bananas e cerejas, e certos modelos de veículos se a greve durar por um período prolongado. Os preços dos bens que ainda estiverem disponíveis podem aumentar como resultado.

Compras de férias permanecem inalteradas

A boa notícia é que suas compras de férias podem não ser tão impactadas quanto você pode temer. Geralmente, 70% dos bens que os varejistas estoquem para as férias já são transportados pelos portos nesta época do ano. Devido à ameaça de greve, essa porcentagem é ainda maior neste ano.

Como Jonathan Gold, vice-presidente de cadeia de suprimentos e política aduaneira da Federação Nacional do Varejo, disse à CNN, "Normalmente, a temporada de envio peak vai de julho até o início de novembro. Eles certamente anteciparam seu cronograma este ano, para começar em meados de maio ou início de junho."

Gold admitiu que nem todos os bens que os varejistas planejam oferecer aos compradores de férias chegaram ainda. "Há limitações no que você pode trazer a qualquer momento", disse ele. A federação do varejo e seus membros estão preocupados com quanto tempo levará para se recuperar mesmo de uma greve breve.

"Um dia de fechamento leva três a cinco dias para se recuperar", disse ele. "Quanto mais longo, pior fica."

Ele disse que o último grande conflito trabalhista nos portos da Costa Oeste, um bloqueio de 11 dias dos trabalhadores sindicalizados em 2002, levou seis meses para voltar ao normal.

Bananas, bananas, bananas

A maioria dos bens de férias pode ser armazenada em armazéns ou contêineres de transporte por vários meses. No entanto, produtos perecíveis, como frutas e legumes, fluem pelos portos e não podem ser armazenados por longos períodos. O melhor exemplo disso são bananas, a fruta mais popular nos Estados Unidos.

A maioria das bananas consumidas nos Estados Unidos é importada, e 1,2 milhão de toneladas métricas de bananas passam pelos portos representados pelo ILA. Mais de um quarto do consumo de bananas nos EUA passa por esses portos, segundo dados da Federação Americana da Agricultura.

No entanto, há outras importações em risco, incluindo 90% das cerejas importadas e uma grande parte de outras frutas. Embora haja fontes domésticas desses produtos, como cerejas do Michigan e dos estados da Costa Oeste, há mais demanda pelo produto do que os produtores dos EUA podem atender.

Itens alimentícios especiais, como chocolate importado e carnes da Europa, também correm o risco de esgotar rapidamente o estoque.

Os consumidores que gostam de itens de origem estrangeira serão afetados, e esses itens se tornarão, no mínimo, mais caros.

Materiais brutos usados por produtores de alimentos dos EUA, como cacau e açúcar, também passam pelos portos e estão em risco de greve. Os ingredientes para o chocolate do Halloween já chegaram, e pode não afetar a produção para o Natal. No entanto, a produção para o início do próximo ano pode ser afetada, dependendo da duração da greve, tornando difícil encontrar doces para o Dia dos Namorados.

Beba enquanto ainda pode

Os bebedores americanos têm muitas opções domésticas se quiserem uma bebida. No entanto, muitos preferem importações da Europa, da América do Sul ou do Caribe, como cerveja alemã, vinho francês, uísque escocês e irlandês ou rum e tequila.

Bebidas e espíritos importados são produtos importantes manipulados no Porto de Nova York e Nova Jersey, o maior porto que pode ser fechado por esta greve e o terceiro maior do país.

"Esta possível greve vem no pior momento", disse Chris Swonger, CEO do Conselho de Bebidas Destiladas, à CNN. "Estamos nos preparando para o grande período de vendas do ano para bebidas, levando às férias. Até mesmo um dia de greve poderia ter consequências significativas."

Enquanto Swonger disse que seus membros também fizeram envios antecipados antes do prazo limite da greve, admitiu que não conseguiram trazer tudo o que precisam para o resto do ano.

"Você poderia ver um impacto na loja de bebidas dentro de um mês, dependendo do estoque", disse ele.

Além disso, 18% da cerveja consumida nos Estados Unidos é importada, assim como 25% a 33% do vinho, e quase todo o rum. Muitos desses importados passam pelos portos da Costa Leste e do Golfo.

Encontrando o carro que você quer

A boa notícia é que o estoque de veículos novos nos Estados Unidos quase voltou aos níveis pré-pandêmicos, de acordo com a Cox Automotive, com a maioria das marcas europeias tendo estoque acima da média da indústria.

"Em curto prazo, os consumidores e os concessionários sentiriam pouco impacto com uma greve do ILA", disse Erin Keating, analista executiva da Cox.

No entanto, mesmo um estoque saudável é apenas de dois a três meses de veículos, com veículos populares tendo um estoque mais curto. Uma greve de longo prazo poderia esgotar esse estoque.

Os fabricantes de automóveis europeus não puderam dizer quanto seriam afetados neste momento.

"É muito difícil para nós antecipar o impacto", disse o porta-voz da Volkswagen, Mark Gillies, à CNN. "No final das contas, mesmo que a greve dure um ou dois dias, isso vai entupir as coisas."

Há alguns anos, a escassez de veículos recém-produzidos e o subsequente aumento dos preços foram causados pela falta de componentes essenciais necessários para sua montagem. Esta situação foi devido a problemas de oferta. Infelizmente, potenciais disputas trabalhistas poderiam reintroduzir esses problemas, afetando o suprimento de peças de automóveis, não apenas de fontes locais, mas também de mercados externos, como a Europa e a Ásia. É importante observar que, mesmo que um fabricante de veículos consiga garantir a maioria das peças necessárias através dos portos, ainda não pode completar um carro com apenas 99% de seus componentes.

Chris Frey, gerente sênior de inteligência empresarial da Cox, afirmou: "Com instalações de manufacturing localizadas no Meio-Oeste, várias empresas poderiam enfrentar consequências influenciadas por suas táticas operacionais - seja adotando a entrega just-in-time ou mantendo um estoque". Em geral, a indústria automotiva depende heavily de uma cadeia de suprimento bem lubrificada e altamente coordenada. Problemas dentro deste sistema complexo podem levar a rápidas e dolorosas repercussões".

Apesar da possível greve, a maioria dos produtos de feriados já foi enviada e é pouco provável que seja significativamente afetada. No entanto, itens perecíveis como bananas e alguns frutos, bem como alimentos e bebidas importados, poderiam sofrer escassez e aumento de preços devido à greve.

