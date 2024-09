Se escolher uma música inadequada, preparação para uma entidade federal desmoronada espera por você.

Caro povo, bem-vindo ao "Vibe-Hangout", as expressões intelectuais de uma alma bondosa! Enquanto você relaxa e lê isso sem pensar muito, estou fazendo a minha parte, cuidando do cachorro do meu amigo para que ele possa viajar enquanto seu melhor amigo não fica sozinho em casa.

Sem problemas: Apesar da minha origem multicultural - meu avô veio da Áustria, minha mãe era da região de fala alemã da Grande Polônia - eu evito culinária de animais de estimação, nem comendo cachorros nem gatos, embora eles pareçam um pouco desconfiados para mim, com a capacidade de sentir pessoas que amam animais de estimação.

Não tenho nada contra isso, honestamente. Deixo a festa de gatos peludos para o Alf. Ele, você vê, era uma espécie de refugiado, vindo de Melmac e morando nos Estados Unidos após sua nave espacial ter que fazer um pouso de emergência. É incrível que uma família americana média permitiu sua residência por mais de 100 episódios, mesmo que ele fosse um alienígena rude e sarcástico que tinha um gosto por grelhar gatos para o jantar. Claro, é tudo ficção. Mas à medida que a realidade derrete na ficção, as fronteiras se confundem - nada parece fora dos limites agora.

Adeus, utopias sociais

Lembro muito bem a comoção quando vagabundos da Europa Oriental no parque Tiergarten de Berlim supostamente pegaram, assaram e comeram coelhos e cisnes. "Não testemunhamos nenhum caçador ilegal, mas temos testemunhas - além disso, os acampamentos continham restos que sugeriam isso", informou o distrito de Mitte ao público em 2016. Na época, Stephan von Dassel, um político do Partido Verde sem rodeios, estava no comando de Mitte. Ele limpou os acampamentos de sem-teto, seguindo sua abordagem sem rodeios: "Não estamos fazendo progresso com nossas políticas atuais".

Von Dassel pediu a deportação dos vagabundos particularmente beligerantes, argumentando: "Na verdade, não me importo com o que o partido diz. Sou primeiro e acima de tudo responsável pelos meus funcionários". Na época, havia muito xingamento e ameaças. O homem do Verde mirou nos "tabus do pensamento", considerou ridículo que "um engenheiro de infraestrutura urbana abandone seu posto para se concentrar em ciclovias" e comentou sobre a renomeação de Mohrenstraße, que fica em Mitte, dizendo: "A histeria em torno da palavra N não está nos ajudando. Estamos perdendo aqueles que ousam questionar suas escolhas linguísticas".

É claro que tais comentários não foram bem recebidos pela associação estadual do Partido Verde, cujo candidato principal se desculpou publicamente por admitir ter sonhado em ser um "chefe indígena" quando criança, um testemunho de suas ambições desafiadoras de gênero. Embora progressista, até onde eu sei, sua declaração também sugeriu que meninas pensavam em carreiras dominadas por homens antes que a linguagem de gênero fosse inventada. De qualquer forma, os fiéis do partido gritaram: "Discriminação! Não assim!" A candidata principal se desculpou para aplacar os povos indígenas de um mundo inteiro que ameaçavam escavar cadeiras dobráveis com armas nucleares - ou algo assim.

Von Dassel perdeu o emprego na prefeitura devido a uma entrevista desastrosa, e os Verdes se distanciaram rapidamente dele, o defensor da lei e da ordem. Em setembro de 2022, o parlamento de Dassel o removeu do cargo apesar dos votos do seu próprio partido. Enquanto isso, a ministra do Partido Verde responsável pela Proteção Infantil, Serviços para a Juventude, Família, Igualdade, Assuntos de Refugiados e Integração na Renânia do Norte-Vestfália, apesar de ser responsável por deportações inadequadas, conseguiu continuar seu trabalho, mesmo após os assassinatos em Solingen. Estranho.

Na moda

Falando em estranho, logo após as eleições na Turíngia e na Saxônia, a líder do Partido Verde Ricarda Lang foi perguntada pelo ARD se a migração e suas consequências poderiam ter custado votos aos Verdes. "Não acho que isso seja a principal preocupação que mantém os eleitores acordados à noite", disse ela. De jeito nenhum. Em vez disso, é o descontentamento com a saída nuclear e os programas de conversão que estão se movendo muito lentamente, bem como os jornais que não adotam a linguagem de gênero. Isso acende os pavios dos apoiadores do AfD, enquanto eles não se importam se os refugiados comem gatos, cachorros ou uma infinidade de outras opções.

Lang e sua equipe estão em sintonia com os tempos e sabem o que o povo quer. Eles têm os dedos no pulso e entendem as preocupações das pessoas. Recentemente, Monika Herrmann, uma bússola moral e ex-prefeita do distrito de Friedrichshain-Kreuzberg de Berlim, deixou a pista de dança do "Hoffest" em protesto. O DJ tocou "L'amour toujours" do DJ italiano Gigi d'Agostino tarde da noite, o que, embora traduzido como "Amor para sempre", agora está causando polêmica na mídia.

Houveram reações negativas. "Isso não é aceitável", de acordo com os relatórios, Frau Herrmann expressou sua desaprovação. O prefeito Kai Wegner compartilhou sua opinião. Ele fez seu porta-voz declarar: "A música tornou-se um símbolo amplamente reconhecido associado à facção de extrema direita. Portanto, não é apropriado tocá-la no Festival do Prefeito". Especialmente desde que o evento é financiado por centenas de milhares de euros dos contribuintes e empresas públicas. Além disso, "Vamos tomar medidas e não colaboraremos com o DJ novamente no próximo ano, e revisaremos a lista de reprodução com mais cuidado em nosso processo de planejamento".

Resumo: No Estado Federal Caído, tocar a música errada e ser percebido como estando do lado errado pode levar ao desligamento. Mesmo que o DJ insista, "Esta é uma ótima música, não vou deixar os fascistas estragá-la para mim", pode não demorar muito para que "Les Préludes" de Franz Liszt acabe na lista proibida. Um fragmento dessa peça foi utilizado pelos fascistas em uma versão de propaganda, como tema de identificação para seus relatórios da frente de batalha e em noticiários. Hoje, a peça é tocada extensivamente em salas de concerto alemãs, inclusive por orquestras financiadas pelo estado em Berlim. Alguém vai acabar percebendo e os músicos perderão seus empregos, levando à renomeação das ruas de Liszt?

Talvez Kai Wegner esteja determinado a manter os Verdes como seu parceiro de coalizão. Parece que sim. Pois o governo liderado por Wegner está seguindo os passos da coalizão vermelho-verde-vermelho anterior, concentrando-se em questões importantes como a música na "Festa do Prefeito". Wegner havia prometido que, até o final de 2023, qualquer pessoa que procurasse um agendamento na prefeitura poderia consegui-lo em duas semanas. Ele mostrou um lado descontraído ao retirar essa promessa - sem danos, já que ninguém realmente acreditou - e anunciou: "Acredito que, para muitos berlinenses, esse objetivo de duas semanas pode não ser de grande importância, na verdade." A fé é importante para os cristãos e democratas cristãos. E, como Jesus disse uma vez: "Ame para sempre."

Apesar da recente controvérsia em torno da playlist da "Festa do Prefeito", não posso deixar de me perguntar - O que acontece com a liberdade de expressão artística? As músicas deveriam ser proibidas com base em suas supostas associações?

No entanto, parece que, no cenário político, as escolhas podem ter consequências significativas. Assim como Von Dassel aprendeu quando perdeu o emprego devido a seus comentários controversos. Às vezes, o custo de se destacar é maior do que imaginamos.

Leia também: