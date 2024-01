Scottie Scheffler mantém o prémio de Jogador do Ano do PGA Tour sobre Jon Rahm

O nº 1 do mundo, Scheffler, recebeu 38% dos votos dos jogadores que competiram em pelo menos 15 eventos da FedEx Cup durante a época de 2022-23, tornando-se assim o quarto jogador a conquistar dois prémios Jack Nicklaus consecutivos e o primeiro desde que Tiger Woods se sagrou tricampeão em 2007.

O americano registou a média de pontuação mais baixa do PGA Tour (68,63) a caminho de duas vitórias no The Players Championship e no WM Phoenix Open, registando 17 Top-10 e nunca falhando um cut em 23 eventos.

Os 13 primeiros cinco lugares de Scheffler ajudaram-no a ganhar um prémio sem precedentes de $21.014.342, batendo o recorde da época do PGA Tour de $14.046.910 que tinha estabelecido na campanha anterior.

"Acho que este ano gostaram muito da minha consistência", disse Scheffler aos jornalistas na véspera do The Sentry no Havai, o primeiro evento do PGA Tour de 2024, na quarta-feira.

"A forma como joguei durante todo o ano, penso que talvez só tenha tido um ou dois começos que classificaria como não muito bons, mas para além disso tive muitos começos em que joguei um golfe muito sólido, e fazer isso durante uma época inteira aqui fora penso que é muito difícil."

Foi um ano algo agridoce para Scheffler, que não conseguiu juntar ao seu título do Masters de 2022 nos majors, apesar de várias exibições fortes, antes de sofrer uma derrota dolorosa com a Equipa dos EUA na Ryder Cup em outubro.

Essas desilusões contrastaram com o número 3 do mundo, Rahm, que selou o segundo grande triunfo da sua carreira no Augusta National em abril, antes de desempenhar um papel fundamental no triunfo da Europa por 16,5 - 11,5 em Roma.

O espanhol somou quatro vitórias em 20 eventos no PGA Tour, todas nos primeiros quatro meses de 2023, e registou dez resultados entre os dez primeiros antes de ser anunciada a sua saída para a LIV Golf em dezembro.

Como parte de um acordo de três anos e 300 milhões de dólares, Rahm terá uma participação numa nova equipa da LIV Golf, segundo a ESPN, citando fontes anónimas.

Questionado sobre se preferia ter tido o ano de Rahm, Scheffler respondeu que "não se concentra demasiado no passado ou no futuro".

"Estou muito orgulhoso do trabalho que fiz, da consistência que tive no ano passado, estou muito orgulhoso", acrescentou Scheffler.

Além de Scheffler e Rahm, Rory McIlroy, Viktor Hovland e o campeão do US Open de 2023, Wyndham Clark, também foram nomeados para o prémio de Jogador do Ano.

O Prémio Arnold Palmer, atribuído ao Estreante do Ano do PGA Tour, foi ganho por votação por Eric Cole, que recompensou o jogador de 35 anos por dois vice-campeonatos e sete Top 10 durante a sua primeira época no circuito.

Tendo começado 2023 na 383ª posição do ranking mundial, o americano entra no novo ano como o nº 43 do mundo. Cole é o segundo jogador mais velho a ganhar o prémio de Rookie do Ano, depois de Todd Hamilton ter ganho o prémio aos 39 anos em 2004.

