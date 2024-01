Scottie Scheffler, campeão do Masters e nº 1 do mundo, não vai passar o cut do PGA Championship

Depois de uma primeira ronda dececionante na quinta-feira - que incluiu uma rara demonstração de frustração por parte do habitualmente imperturbável Scheffler - o número 1 do mundo entrou na segunda ronda de sexta-feira com uma pancada acima do par, seis pancadas atrás do líder Rory McIlroy.

E com o objetivo de voltar a subir na tabela de classificação, Scheffler mostrou um pouco da sua garra e força de vontade, claramente não jogando o seu melhor, mas conseguindo fazer nove pars seguidos nos seus primeiros nove buracos no Southern Hills Country Club em Tulsa, Oklahoma.

No entanto, foi nos últimos nove buracos que as coisas começaram a correr mal para o golfista mais em forma do mundo.

Bogeys consecutivos no primeiro e segundo buracos - o 10º e o 11º - significaram que o jogador de 25 anos estava sempre a tentar recuperar o atraso; mas a partir daí só piorou.

Um birdie no seu 13º buraco deu alguma esperança a Scheffler, mas dois bogeys nos três buracos seguintes cimentaram uma tarde tórrida em Tulsa para Scheffler.

E quando parecia que as coisas não podiam piorar, ele teve um pesadelo no último buraco.

No nono buraco, par 4, o seu tee shot caiu num bunker à direita do fairway e o bunker resultante caiu à esquerda do green.

O seu chip shot foi um pouco mal batido, aterrando mesmo à beira do green e deixando-lhe um putt de 15 pés para o par.

Precisando de fazer o buraco para ter uma hipótese de jogar no fim de semana, o putt de Scheffler rolou mesmo à esquerda do buraco, deixando-lhe um putt complicado para salvar um bogey.

E não era o dia de Scheffler, pois o putt de bogey mais uma vez falhou o buraco e ele bateu para um double-bogey, completando os nove últimos tempos em 40 tacadas.

Scheffler terminou com um resultado de 75 tacadas e seis tacadas a mais no torneio. Com o corte projetado em quatro acima, a menos que haja uma série considerável de pontuações altas, Scheffler não jogará no sábado e no domingo.

É a primeira vez este ano que Scheffler tem rondas consecutivas acima do par.

De acordo com o especialista em estatísticas de golfe Justin Ray, desde que o sistema de classificação mundial foi introduzido em 1986, o nº 1 do mundo falhou o cut no PGA Championship apenas duas vezes: Seve Ballesteros em 1986 e Dustin Johnson em 2021.

Fonte: edition.cnn.com