Scottie Scheffler bate com o driver no saco repetidamente em fúria por causa de um drive irregular - mesmo assim consegue um par extraordinário

Mas, durante uma frustrante ronda de abertura na quinta-feira no 104º Campeonato PGA no Southern Hills Country Club, as emoções de Scheffler transpareceram quando a ronda chegou ao fim.

No último buraco, com dois bogeys consecutivos atrás de si, o jogador de 25 anos cortou o seu drive o que parecia ser perigosamente perto da água à direita do fairway.

Quando chegou à bola, viu que ela tinha de facto entrado na água e, como resultado, Scheffler teve de fazer um drop de penalidade.

Depois de ver onde a sua bola tinha ido parar, as câmaras de televisão apanharam Scheffler - normalmente tão controlado - a bater repetidamente com o seu driver no saco.

De forma notável, conseguiu bater a sua terceira tacada a 15 pés do pin e afundar o putt resultante para salvar um par e mostrar a todos porque é o número 1 do mundo do golfe.

Terminou o dia com uma volta de 71, seis pancadas atrás do líder Rory McIlroy.

Scheffler está a tentar tornar-se no sétimo homem da era moderna a ganhar os dois primeiros Majors da época, depois de Craig Wood, Ben Hogan, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Tiger Woods e Jordan Spieth.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com