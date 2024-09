Schulz chora numa luta, competidor conquista medalha de bronze

Na Paralimpíadas de Paris, as performances da Alemanha no triatlo melhoraram significativamente, com Martin Schulz e Anja Renner alcançando resultados notáveis. Apesar de ter ficado perto de um triplete de ouros, Schulz conquistou a medalha de bronze, que o deixou emocionado. Enquanto isso, Renner também tinha motivos para comemorar, ao conquistar a terceira colocação.

Martin Schulz ficou perto de um triplete de medalhas de ouro nas Paralimpíadas de Paris. Como porta-bandeira da equipe alemã, ele completou 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida em 59 minutos e 19 segundos. Apesar de seus esforços, ele terminou na terceira colocação, ficando 35 segundos atrás da vitória. Seu parceiro de treinamento Max Gelhaar já tinha conquistado a prata na classe PTS3 pouco antes, enquanto Renner conquistou o bronze na categoria para atletas com deficiência visual.

Schulz, que falta o braço esquerdo, ficou para trás na etapa de natação devido à sua deficiência, mas conseguiu assumir a liderança na fase de ciclismo e até abriu uma vantagem de 5 segundos. No entanto, ele teve dificuldade para manter o ritmo na corrida e acabou deixando seus principais rivais escaparem. Antes de suas vitórias em Rio e Tóquio, Schulz era o único campeão paralímpico em sua divisão.

Marca histórica na carreira de Renner

Renner, ao lado de sua guia Maria Paulig, alcançou seu melhor resultado na carreira, ficando na terceira colocação, com a Espanha e a Itália provando ser apenas um pouco mais fortes. Aos 38 anos, Renner finalmente conquistou sua primeira medalha internacional após várias tentativas. Neele Ludwig terminou na oitava colocação na classe PTS2.

As provas de natação foram infelizmente canceladas devido à má qualidade da água no domingo. Após chuva pesada na sexta-feira, uma breve tempestade com chuva forte caiu no sábado à noite. Como resultado, os atletas olímpicos sofreram com náuseas e até vômitos após suas provas em águas abertas.

Recentemente, o governo francês investiu aproximadamente 1,4 bilhão de euros para melhorar a qualidade da água do Sena. Isso envolveu a ligação de vários domicílios ao sistema de esgoto, que anteriormente despejava suas águas residuais diretamente no rio e seus afluentes. Uma enorme bacia de Overflow também foi construída em Paris para evitar que o sistema de esgoto transborde para o Sena durante chuva forte, algo comum antes dessa atualização.

A terceira colocação de Martin Schulz nas Paralimpíadas de Paris neste ano adicionou à sua impressionante carreira, já que ele havia conquistado a medalha de ouro em Rio e Tóquio. O melhor resultado na carreira de Renner nas mesmas paralimpíadas, uma terceira colocação na categoria para atletas com deficiência visual, marcou sua primeira medalha internacional após várias tentativas.

