- Schlagersinger God vai embarcar numa turnê de arenas em 2025.

Este ano, o renomado cantor de Schlager Roland Kaiser (72) comemorou seu 50º aniversário no palco com uma turnê especial ao vivo. Cada apresentação durou aproximadamente 2,5 horas e incluiu pelo menos 50 de seus maiores sucessos de sua carreira próspera. No total, cerca de 400.000 espectadores assistiram a essa série de concertos marcante, encerrando com um show lotado no Berlin Waldbühne no final de agosto.

Kaiser e sua banda estão preparados para mais aventuras

Agora, de acordo com seu site, Kaiser anunciou que ele e sua banda estão prontos para sua próxima aventura musical pelo país. Com o anúncio da mídia, "Roland Kaiser - A TOURNADA NA ARENA 2025" está programada para incluir 16 datas de concertos pela Alemanha, Áustria e Suíça. A aventura começa em 25 de abril em Bremen e termina em 6 de junho na Munich Olympiahalle.

Aproveite a chance de obter os ingressos raros

A venda oficial de ingressos começa em 4 de setembro, 2h da tarde, na Eventim. Assinantes da O2 têm a oportunidade de garantir um número limitado de ingressos através de Priority Tickets durante a pré-venda exclusiva, que começa em 2 de setembro, 10h da manhã.

