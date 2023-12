Destaques da história

Saudi e-Prix: o português Da Costa vence a abertura da temporada da Fórmula E

Primeira corrida da temporada 2018-19

António Félix da Costa vence

O circuito de rua em Ad Diriyah, perto de Riade, assistiu à estreia do muito elogiado carro Gen2 e a uma corrida imprevisível com o resultado em dúvida até à última curva das 33 voltas.

Da Costa, que tinha conquistado a pole para a equipa BMW Andretti, aguentou Vergne da Techeetah para levar a bandeira axadrezada por pouco, com Jerome D'Ambrosio em terceiro para a Mahindra Racing.

O francês Vergne parecia pronto para continuar o seu domínio da época anterior com o seu carro atualizado, mas foi penalizado por uma infração de recarga quando estava na liderança.

Da Costa recuperou a vantagem, mas um safety car mais tarde viu o pelotão fechar-se a partir de um reinício e deu a oportunidade a Vergne de voltar a abrir caminho no pelotão a partir de quarto.

Apenas da Costa ficou no seu caminho, mas ficou sem estrada para completar a tarefa, para alívio óbvio do vencedor de 27 anos, que quebrou uma seca de vitórias de três anos depois de trabalhar arduamente nos testes de pré-temporada.

É incrível, foram dois meses muito difíceis", disse ele.

"Mas acho que temos trabalho a fazer, pois estes carros da Techeetah são muito rápidos", acrescentou.

O colega de equipa de Vergne, Andre Lotterer, estava em terceiro quando foi penalizado por uma infração semelhante, mas também estava a aproximar-se rapidamente do quinto lugar, atrás do neozelandês Mitch Evans (Jaguar Racing), no final.

"Acho que o carro que temos é incrivelmente rápido", disse Vergne.

O antigo ás da F1, Felipe Massa, fez algumas ultrapassagens características na sua estreia na Fórmula E pela Venturi, mas também foi penalizado por uma passagem de carro e foi relegado para 14º.

O belga Stoffel Vandoorne, dispensado pela F1 McLaren após uma campanha recente dececionante, terminou em 17º para a HWA em sua estreia na Fórmula E.

A próxima ronda da série alargada de 12 corridas tem lugar em Marraquexe, Marrocos, no próximo mês.

