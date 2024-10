São as competições de artes marciais mistas meramente espetáculos violentos de dominação física por meio de combate?

No mundo das lutas, o combate de contato total é a regra, mas há várias ideias equivocadas sobre sua popularidade na Alemanha. A ntv ilumina essas ideias erradas conversando com um lutador profissional de MMA.

Algumas pessoas acreditam que os espectadores de MMA gostam de violência e desejam brigas caóticas com sangue. No entanto, essa é uma visão simplista do esporte. Regras, estratégia e habilidades diversas de artes marciais são componentes cruciais do MMA.

No dia 12 de outubro, às 16h30, a RTL+ transmitirá o Evento de MMA Oktagon 62 do Estádio Park Deutsche Bank em Frankfurt. O evento principal contará com Christian Eckerlin e Christian Jungwirth, além de onze outras lutas, uma cerimônia de abertura e um show no intervalo (disponível apenas com uma assinatura premium de 8,99 EUR por mês). Está na hora de desmentir alguns mitos.

Luta sem regras?

A ideia de que dois lutadores entram em uma jaula sem regras não é precisa. Na verdade, o MMA tem várias regulamentações. Antes de uma luta, essas regras cobrem classes de peso, proteção para a virilha, protetores bucais e luvas que variam de 4 a 6 onças (aproximadamente 28 gramas). Golpes, chutes, golpes de joelho e cotovelo são permitidos, mas com limitações.

O lutador de MMA de Berlim, Niko Samsonidse, explica que "há um livro de regras para prevenir ferimentos graves. Por exemplo, golpes na parte de trás da cabeça são proibidos porque podem causar danos a longo prazo". Uma zona proibida de 5 centímetros protege a parte de trás da cabeça, estendendo-se da coroa à coluna. Golpes de cabeça, golpes baixos, golpes na garganta e arranhões nos olhos são proibidos. Rasgar, morder, beliscar e atacar articulações de dedos ou toes são proibidos. A má conduta pode resultar em deduções de pontos ou desclassificação.

Quando a luta vai para o chão, as regras se tornam mais rigorosas, especialmente em relação aos golpes de joelho. Se um lutador estiver na posição de três pontos, golpes de joelho na cabeça não são permitidos. Agarrar as luvas do oponente ou a jaula também é proibido. Samsonidse, que participará do histórico evento de MMA em Frankfurt contra Daniel Torres, nota que mesmo a etiqueta da jaula é essencial. "Insultos e comportamento desrespeitoso não são tolerados e serão encontrados com advertências ou penalidades".

Batalha selvagem sem plano?

A imagem de dois gladiadores em um combate à semelhança de um Coliseu está frequentemente associada ao MMA. No entanto, o combate dentro de uma jaula não é uma questão de vida ou morte, apesar da retórica antes da luta que sugere o contrário. "Ao examinar de perto, pode-se ver quanto técnica, treinamento e estratégia estão envolvidos", diz Samsonidse. Todo lutador tem uma estratégia, pois o MMA combina várias artes marciais. "Onde estão minhas forças, onde estão as fraquezas do meu oponente? É para isso que se treina. Quanto mais se mergulha no esporte, mais se percebe o quão complexo ele é", diz o lutador peso pena de Berlim.

Alguém é automaticamente desvantajado se estiver no chão?

Em lutas de MMA, um lutador frequentemente acaba no chão, em desvantagem contra os ataques do oponente. No entanto, nem sempre é esse o caso. "Não estás indefeso quando estás no chão. Há muitas maneiras de inverter o rumo de uma luta a partir de uma posição desvantajosa", diz Samsonidse, que é faixa preta de jiu-jitsu brasileiro. Muitos lutadores preferem levar a luta para o chão, especialmente se são bons em wrestling ou BJJ. Alguns até se deixam cair no chão após um golpe, atraindo o oponente para uma luta no chão onde as submissões são o objetivo.

Sempre uma Batalha Sangrenta - Sempre Perigoso?

Sangue e ferimentos são comuns em lutas de MMA, assim como no boxe, wrestling, judo ou jiu-jitsu. No entanto, ferimentos graves e de longo prazo são raros, segundo Samsonidse. "Pode-se ter um olho negro ou um corte, mas geralmente são ferimentos leves". O papel do árbitro é proteger os lutadores de danos graves. Eles monitoram a linguagem corporal e os sentidos dos lutadores. Se um lutador mostrar sinais de incapacidade para se defender inteligentemente, a luta é parada. O árbitro pode intervir e parar a luta. A defesa inteligente significa proteger-se dos ataques dos adversários, defender-se e fazer uma tentativa de escapar da posição atual.

Na verdade, o MMA é menos perigoso do que o boxe. No boxe, um lutador nocauteado tem 10 segundos para se recuperar. Mesmo um lutador atordoado ou com concussão pode continuar se puder erguer a guarda. No MMA, o corpo inteiro é um alvo (exceto pelas zonas proibidas), não apenas a cabeça.

Há também um médico de ringue responsável por examinar os lutadores em circunstâncias específicas. Por exemplo, se um corte for profundo ou perto do olho, a luta pode ser parada devido à recomendação do médico.

Lutadores typically steer clear of physical altercations on the streets. "I can't speak for the entire lot, but most combat athletes steer clear of engaging in fights." Initially, it's because they're well-versed in their talents. Secondly, they've got no interest in getting wounded. "It's also a matter of pride. A fighter doesn't require validation in such situations. Moreover, in numerous training squads and fight clubs, it's a sort of norm to stay away from squabbles."

The broadcast of the MMA Event Oktagon 62 on October 12th showcases the strategic side of mixed martial arts, proving that it's not just about wild brawls.

Despite the prevalence of minor injuries like cuts and black eyes, severe, long-lasting injuries are relatively rare in MMA, as the referee and ringside doctor work to ensure fighters' safety.

