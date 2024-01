Sanita de ouro maciço vai parar a uma casa senhorial inglesa

Uma sanita de ouro maciço de 18 quilates será instalada no Palácio de Blenheim, residência do Duque de Marlborough, no âmbito de uma exposição do artista italiano Maurizio Cattelan - a sua primeira exposição individual na Grã-Bretanha em 20 anos.

"Sinto-me constantemente inspirado pelo passado e pela forma como nada mudou realmente, pelo que mostrar o meu trabalho no Palácio de Blenheim - um lugar cheio de história e humanidade - é significativo para mim", afirmou o artista num comunicado de imprensa.

A exposição, organizada pela Blenheim Art Foundation, apresentará novas obras do artista, mas a principal atração será certamente "America" - a sanita de ouro totalmente funcional que será canalizada para um quarto adjacente àquele em que nasceu Winston Churchill.

A obra pode ser vista como um comentário sobre as disparidades sociais, políticas e económicas nos Estados Unidos, lê-se num comunicado de imprensa que anuncia a exposição.

Também "destaca os pontos comuns inescapáveis do corpo humano, apesar das diferenças sociais e económicas", continua o comunicado.

O artista de 58 anos é conhecido pelas suas instalações polémicas e pelo seu desprezo pelo mundo da arte. Em 1989, na sua primeira exposição individual, Cattelan fechou a galeria e deixou um cartaz na porta que dizia "Volto em breve". Uma das suas obras mais populares é um gigantesco dedo do meio instalado mesmo em frente à bolsa de valores de Milão.

Em 2011, depois de ter pendurado as suas restantes obras no átrio do Museu Guggenheim de Nova Iorque, o artista anunciou a sua reforma.

"América" foi a sua obra de regresso e foi notícia em 2016, quando foi exposta no Guggenheim.

As interpretações da obra variam. Um homem americano que esperava na fila com a sua filha disse à CNN que não estava interessado na obra de arte: Ele só queria uma foto para postar no Instagram. Uma mulher russa disse que queria saber como é ser rico, enquanto uma mulher alemã disse que era um lembrete de que "toda a gente caga".

E a taça dourada teve outro momento ao sol em 2017.

A Casa Branca do Presidente Donald Trump enviou um e-mail ao Guggenheim e pediu emprestado o quadro de Vincent Van Gogh "Paisagem com neve", de 1888, mas o curador da famosa instituição tinha uma contraproposta: a sanita dourada.

Agora, Cattelan chega ao Palácio de Blenheim, em Oxfordshire, no sul de Inglaterra, onde a exposição estará patente de 12 de setembro a 27 de outubro.

"O seu trabalho consegue fazer-nos rir e tremer, com os seus comentários mordazes sobre o mundo em que vivemos. Acredito que a sua sagacidade, estoicismo e visão fantástica são exatamente aquilo de que precisamos nestes tempos de fluxo e incerteza globais", afirmou Edward Spencer-Churchill, meio-irmão do atual Duque de Marlborough e fundador da Blenheim Art Foundation, no comunicado de imprensa.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com