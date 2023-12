Destaques da história

Salvo da sucata: Ferrari 308 renasce como supercarro elétrico

O Ferrari elétrico é uma estreia mundial, diz o seu criador

O 308 de 1978 foi convertido após um incêndio no motor

A autonomia atual situa-se entre os 70 e os 100 quilómetros

A notícia de que este clássico Ferrari 308 GTS foi convertido num carro elétrico pode deixar alguns fãs da gasolina furiosos, mas para os fãs de rodas mais limpas esta pode ser a sua máquina de sonho de eleição.

Utilizando o chassis de um modelo de 1978 que estava destinado à sucata, o "308 GTE" é o primeiro Ferrari elétrico do mundo, de acordo com o seu criador, Eric Hutchison, da Electric GT, sediada na Califórnia.

O CEO da Ferrari, Sergio Marchionne, descreveu recentemente a ideia de o fabricante italiano fabricar um carro movido a bateria como "um conceito obsceno", dizendo aos jornalistas no Salão Automóvel de Genebra, no início deste ano, que o rugido do motor é parte integrante do fascínio do Cavalo Empinado.

No entanto, Hutchison e o seu cocriador Michael Bream, um especialista em conversões eléctricas de carros clássicos, tinham outros planos.

"Começámos a falar e dissemos 'vamos procurar algo realmente bom para promover a eletricidade'", disse Hutchison à CNN.

"Dois dias depois, encontrámos esta coisa num ferro-velho em San Diego."

O modelo 308 - famosamente conduzido por Tom Selleck na clássica série de detetives da TV dos anos 80, "Magnum P.I." - tinha sido abandonado numa autoestrada californiana depois de ter pegado fogo. Este era um problema comum nos 308, diz Hutchison.

"Se as pessoas não fizerem a manutenção dessas mangueiras e não efectuarem os seus serviços anuais, ficam tão quentes que uma das mangueiras rebenta. É muito comum, e isso faz com que o combustível se espalhe por toda a parte superior do motor e pegue fogo."

Os restos carbonizados do 308 custaram a Hutchison $10.000.

"Basicamente, reconstruímos tudo - tive de tirar tudo até à estrutura", diz ele.

"Demorou cerca de 18 meses para que o carro ficasse confortável. Conduzo-o literalmente todos os dias, a dar-lhe uma sacudidela e a pensar em melhorias."

O carro tem três baterias - uma na frente e duas numa configuração em forma de L, onde costumavam estar os depósitos de gasolina. Atualmente, fornecem 30 quilowatts de potência a um motor elétrico triplo de 2.000 amperes localizado onde se encontrava o motor V8.

Hutchison admite que os motores eléctricos não são um adversário à altura de um V8 bem afinado e que a autonomia atual é de uns modestos 70-100 quilómetros, embora planeie duplicar a capacidade da bateria.

Os fãs da Ferrari elogiaram entusiasticamente o carro no FerrariChat.com - uma comunidade online para obcecados pela Ferrari. Hutchison diz que sempre teve vontade de expor os seus planos ao escrutínio de potenciais críticos mais severos.

"Entrei na toca do urso - colocámos toda a discussão na comunidade do 308", diz ele, antes de citar alegremente um comentário publicado no início desta semana.

"Ena, que transformação. Quando comecei a ler o tópico há um ano e meio atrás, estava bastante cético, para ser honesto - um Ferrari sem gasolina? Bem, uma grande peça de engenharia. O carro está maravilhoso", disse um comentador entusiasmado.

"Ainda não estou habituado aos vídeos do YouTube de Ferrari sem som. Mas acho que poder conduzir sem ter de estar nervoso com correias, válvulas de sódio, pressão do óleo e ruídos perturbadores pode ser tanto inebriante como relaxante. Bom trabalho. Diverte-te na pista".

Hutchison planeia fazer isso mesmo - a sua adorada máquina vai participar nas Re-Fuel Electric Car Races deste ano no Laguna Seca Raceway, em Monterey, a 22 de maio.

edition.cnn.com