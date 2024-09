- "Salve a Rainha" Graphina morde-se durante

"Tem um gosto amargo," Kader Loth continuou repetindo, mas as bebidas que ela estava tomando uma após outra não pareciam tão ruins: uma combinação de suco de framboesa e 'tempestade de chinelos'. No entanto, qualquer um que tenha participado da competição de bebida de stiefel na festa de Altbier em Bienenbüttel sabe como essa mistura pode ser traiçoeira. De fato, Kader já estava ficando para trás, mas vamos analisar isso passo a passo.

Os Cinco Acampados da Selva Lutam pelo Título

Chegamos à fase final do verão do acampamento de lendas da selva. Estou de volta ao centro das atenções – o intervalo festivo do ano jubilar. Apesar das condições climáticas, cinco concorrentes permaneceram nas semifinais: Gigi, Sarah, Kader, Mola e Georgina. Mas os números diminuíram rapidamente.

Uma vez que todo o evento já estava sendo filmado, ao contrário das transmissões ao vivo dos acampamentos tradicionais de janeiro, o voto do público não era aplicável, assim como não tinha sido pelos últimos 16 dias. Em vez disso, os concorrentes restantes tiveram que se nominar ou competir uns contra os outros para terem a chance de ficar. Foi tudo feito às pressas, e Mola e Sarah saíram, deixando Kader, Georgina e Gigi para a rodada final.

Juntos, eles partiram para uma caça ao tesouro final. Os três candidatos ao título tiveram que pegar bolas em uma combinação de pinball e máquinas caça-níqueis, e a recompensa foi um jantar de três pratos. Entradas, espaguete e pizza, artisticamente arrumados e temperados com sabor, deixando Gigi encantado. Depois da sobremesa, com o cardápio de sorvetes servido, poderia-se pensar que eles tinham selado o acordo.

Terrores da Cozinha do Pesadelo

Mas não exatamente – o desafio final, não, o penúltimo desafio da selva, esperava por eles. Com as cabeças dentro de balões plásticos cheios de cobras e entranhas, e as mãos mergulhadas em cupins e formigas, eles tiveram que aguentar por seis minutos antes de adivinhar o tempo com precisão com base em seus relógios internos. Não surpreendentemente, a impaciência juvenil provou ser um relógio de tempo impreciso, com Gigi, cheio de adrenalina, chamando isso de dia após uma preguiçosa quatro e meia minutos. Tal é a velocidade das quedas dos lendários. Adeus, Birofio. Sem título, mas poder feminino nas semifinais.

Kader e Georgina foram servidas com a última refeição, mas depois do banquete da noite anterior, era de volta às guloseimas do espetáculo. Rabos de rato, ovos milenares redecorados pelo próprio diabo para uma festa de Páscoa satânica e uma cama de olhos de impala – lembre-se da pergunta lendária sim/não: "Frango ou macaco?" – que já estavam provocando a garganta. Georgina Flor engoliu os olhos mortos de Mpumalanga, seguindo a liderança de Edgar Wallace, junto com os ovos e rabos, liderando 3-0. Mais um teria reinado supremo.

Kader Loth precisava se manter firme, não querendo perder sua última chance no trono, e então fingiu que queria consumir as Kotzfrucht-Shots visivelmente repugnantes, dez ao todo. Não havia tempo para conversa fiada, ela baixou a cabeça e começou a beber. "Tem um gosto amargo," ela notou, bebendo shot após shot, seu veredicto final: "Cheira a merda!" Aqueles que se perguntavam se os Schmodder-Schmusies eram realmente tão ruins agora tinham suas suspeitas confirmadas. "Vou passar uma hora no banheiro," Kader concluiu depois.

Georgina Flor Vence com Vômito e Vento

Ela teve que suportar essa provação completamente, já que com a próxima refeição – vísceras de frango em pequenas tigelas – Georgina literalmente selou o acordo. Ela teve coragem de enfrentar dez dessas, provando sua confiança com sua estimativa. Incrível como ela conseguiu consumir essas dez tigelas de depois-gosto, ofegante e vomitando – "Parece suculento," comentou Jan Köppen – e acabou se coroando a Rainha da Selva Georgina, a I.

O ponto final de duas semanas intensas, começando com o louco David Ortega, a queda temporária do status favorito de Thorsten Legat e a queda de Gigi antes da linha de chegada. Depois, o duelo final entre as grandes damas, Kader Loth e Georgina Flor, ambas merecedoras do título, uma pela sua passagem empática e sem escândalos, a outra por esse final de comer hardcore. A competição continua em janeiro de 2025, e já podemos antecipar quem estará reunido em torno da fogueira então. Depois do intervalo de verão Consistente e divertido, quase existe uma sensação de antecipação, mesmo que seja melhor permanecer realista, como Kader colocou:

"Levará semanas para processar tudo isso."

Nesse espírito: Até a próxima. Boa noite para todos.

