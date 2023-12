Sally Rooney recusa-se a vender os direitos do seu último livro em hebraico a uma editora israelita, alegando objecções políticas

A editora Modan já tinha publicado versões em hebraico de dois outros romances de Rooney, "Normal People" e "Conversations with Friends".

Numa declaração enviada à CNN pelos representantes de Rooney na terça-feira, a autora disse estar "orgulhosa" por ter os seus dois romances anteriores traduzidos para hebraico, acrescentando que seria uma "honra" ter o seu último romance disponível para os leitores de língua hebraica. Mas acrescentou que, por enquanto, optou por não vender os direitos de tradução de "Beautiful World, Where Are You" a uma editora israelita.

A autora disse que queria apoiar o movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS), uma campanha que trabalha para "acabar com o apoio internacional à opressão de Israel sobre os palestinianos e pressionar Israel a cumprir o direito internacional", de acordo com o seu sítio Web.

Rooney citou um relatório publicado pela Human Rights Watch (HRW) no início deste ano, intitulado "A Threshold Crossed: As Autoridades Israelitas e os Crimes de Apartheid e Perseguição".

"Esse relatório, que vem na sequência de um relatório igualmente condenatório da mais proeminente organização israelita de defesa dos direitos humanos, B'Tselem, confirmou o que os grupos palestinianos de defesa dos direitos humanos há muito vêm dizendo: O sistema de dominação e segregação racial de Israel contra os palestinianos corresponde à definição de apartheid segundo o direito internacional", afirmou Rooney na declaração.

O movimento BDS é uma "campanha de base antirracista e não-violenta, liderada por palestinianos, que apela a um boicote económico e cultural às empresas e instituições israelitas cúmplices em resposta ao sistema de apartheid e a outras graves violações dos direitos humanos".

"É inspirada no boicote económico e cultural que ajudou a pôr fim ao apartheid na África do Sul", acrescentou Rooney.

"É claro que muitos Estados, para além de Israel, são culpados de graves violações dos direitos humanos. O mesmo aconteceu com a África do Sul durante a campanha contra o apartheid. Neste caso particular, estou a responder ao apelo da sociedade civil palestiniana, incluindo todos os principais sindicatos palestinianos e sindicatos de escritores".

A declaração do autor irlandês prossegue: "Compreendo que nem todos concordarão com a minha decisão, mas simplesmente não me parece correto, nas actuais circunstâncias, aceitar um novo contrato com uma empresa israelita que não se distancia publicamente do apartheid e não apoia os direitos do povo palestiniano estipulados pela ONU".

Israel rejeita veementemente o rótulo de apartheid. Descreveu as afirmações feitas no relatório da HRW como "absurdas e falsas" e disse que a organização era "conhecida por ter uma agenda anti-israelita de longa data".

Rooney disse que os direitos de tradução em hebraico do romance ainda estão disponíveis, acrescentando: "Se conseguir encontrar uma forma de vender estes direitos que esteja em conformidade com as directrizes de boicote institucional do movimento BDS, ficarei muito satisfeita e orgulhosa por o fazer. Entretanto, gostaria de expressar mais uma vez a minha solidariedade para com o povo palestiniano na sua luta pela liberdade, justiça e igualdade".

Tali Tchelet, porta-voz da Modan, disse à CNN na terça-feira: "Recebemos a mensagem de que Sally Rooney não vai publicar o seu próximo livro em hebraico em Israel. Infelizmente, não nos foi dada uma razão".

Tali acrescentou que a correspondência com a editora de Rooney teve lugar há alguns meses.

O conflito entre israelitas e palestinianos explodiu este verão, transformando-se rapidamente num dos piores episódios de violência entre as duas partes nos últimos anos, com confrontos em Jerusalém, em torno da mesquita Aqsa e no bairro de Sheikh Jarrah, onde um grupo de famílias palestinianas enfrentou a ameaça de expulsão das suas casas em favor de uma organização de colonos judeus. O grupo militante Hamas, sediado em Gaza, desencadeou uma guerra de 11 dias com o exército israelita ao disparar rockets contra Jerusalém.

Não é a primeira vez que uma celebridade toma posição sobre o assunto.

Em maio, os Rage Against the Machine, Patti Smith e Roger Waters, dos Pink Floyd, estiveram entre as centenas de músicos que emitiram uma carta aberta de apoio aos direitos dos palestinianos e que encorajavam os artistas a boicotar as actuações nas instituições culturais israelitas.

