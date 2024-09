Salários dos profissionais médicos nas instituições de saúde

Médicos de hospitais urbanos estão lutando por um aumento salarial significativo e regulamentações de horário de trabalho revisadas. Em comparação com outras carreiras, eles desfrutam atualmente de altos salários. No entanto, a renda pode ser exaustiva. Os empregadores, por outro lado, mencionam potenciais falências hospitalares como consequência.

Os pacientes foram deixados com apenas cuidados de emergência em uma segunda-feira recente. Milhares de médicos fizeram greve para fortalecer sua posição durante as negociações salariais em andamento, que continuarão no dia seguinte. Junto com novas regulamentações para horários de trabalho e subsequente compensação por horas extras, a União Marburger Bund está defendendo um aumento de 8,5% na remuneração básica.

Médicos são o grupo profissional mais bem remunerado na Alemanha, com uma renda bruta anual média de aproximadamente 95.000 euros, de acordo com o portal de empregos Stepstone. Eles ganham mais do que o dobro da média salarial alemã. A renda varia significativamente de acordo com a especialização, região e, especialmente, posição e nível de experiência. Médicos sêniores podem ganhar até 125.000 euros, enquanto médicos entry-level ganham menos da metade disso.

Nos hospitais, os salários são menores do que os dos médicos autônomos. Em hospitais municipais, os salários atuais para médicos entry-level são de cerca de 5.300 euros por mês, aumentando para cerca de 6.800 euros após seis anos de serviço. Praticantes recebem cerca de 7.000 euros após treinamento adicional e podem aumentar para cerca de 9.000 euros a cada dois anos a partir do 13º ano. Os salários iniciais em hospitais privados costumam ser mais altos.

10.000 euros por mês para médicos de alto nível

Podem ser observadas significativas disparidades de renda em cargos de liderança. Médicos sêniores em hospitais municipais começam em cerca de 8.700 euros por mês e podem chegar a quase 10.000 euros após uma etapa intermediária no sétimo ano. O salário inicial para líderes sêniores, capazes de representar o médico-chefe, é de cerca de 10.300 euros, aumentando para cerca de 11.000 euros no segundo ano. Os médicos-chefe negociam salários individuais fora do acordo coletivo.

Além da remuneração básica, cerca de 60.000 médicos em hospitais municipais recebem compensação por horas extras por trabalho noturno, aos domingos e feriados. Durante a disputa salarial em andamento, a União Marburger Bund está buscando não apenas um aumento na remuneração básica, mas também uma maior remuneração por plantões, regras mais rigorosas para agendamento pontual e diferenciais de turno para trabalho fora do horário comercial das 7h30 às 18h - assim remodelando o trabalho em turnos. "Estamos tentando finalmente abordar esse sistema ultrapassado, pois está literalmente impactando os médicos e não é mais sustentável", disse o vice-presidente da união, Andreas Botzlar, após a segunda rodada de negociações no verão.

"Os hospitais estão afundando em dívidas"

A associação de empregadores - a organização das associações de empregadores municipais - considera as demandas "excessivas" e "inviáveis". A greve não tem justificativa. A implementação de todas as demandas juntas resultaria em um aumento de 20% nos custos em um período de 12 meses. "Nossos hospitais não seriam capazes de sustentar financeiramente isso e poderiam falir no pior cenário", disse o principal negociador Dirk Köcher na sexta-feira. "Os hospitais municipais estão literalmente afundando em dívidas". Em abril, os salários dos médicos aumentaram em 4%, seguido por um aumento adicional de 4,8% em julho de 2023.

No entanto, os médicos destacam a carga de trabalho. Cerca de 90% deles frequentemente se sentem exaustos, de acordo com um relatório do "Ärzteblatt" há dois anos, citando uma pesquisa da União Marburger Bund entre cerca de 3.300 médicos em hospitais municipais. Um quinto, consequentemente, tem a intenção firme de buscar um futuro profissional além da clínica. A carga de trabalho aumentou ainda mais durante a pandemia.

"Quem quer que pense que pode nos sobrecarregar ainda mais, dizemos: Não vai rolar", declarou a líder da união, Susanne Johna, na manifestação central durante a greve de advertência, de acordo com a Agência Alemã de Notícias. É pouco provável que uma resolução emerja das negociações na terça-feira: quarta-feira já está agendada. Greves adicionais também foram ameaçadas.

O impacto econômico das negociações salariais em andamento e das mudanças nas horas de trabalho nos hospitais urbanos é uma preocupação, com alguns empregadores prevendo potenciais falências hospitalares devido aos custos aumentados. Apesar de os médicos serem o grupo profissional mais bem remunerado na Alemanha, eles argumentam que sua renda é exaustiva e buscam um aumento salarial de 8,5%, além de melhores condições de trabalho.

Leia também: