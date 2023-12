SAG Awards 2019: A moda na passadeira vermelha

Ao contrário de outras datas do calendário da temporada de prémios, o Screen Actors Guild distingue apenas os feitos dos actores (e não dos realizadores, argumentistas ou das próprias produções). E, como era de esperar, foram os nomeados para alguns dos principais prémios da noite que roubaram as atenções da moda.

Entre as protagonistas, Lady Gaga destacou-se com um elegante vestido branco de alta-costura Dior com uma fenda até à altura da coxa. A estrela de "Vice", Amy Adams, também optou por uma fenda alta, o seu vestido preto sem alças também apresentava uma cintura e um decote com folhos marcantes.

Emma Stone, duplamente nomeada, usou um elegante fato de calças bordado a ouro e preto, enquanto Emily Blunt - nomeada tanto para ator principal, pela sua interpretação de Mary Poppins, como para ator secundário, pelo seu papel em "Um Lugar Silencioso" - deu nas vistas com um vestido Michael Kors de lantejoulas cor-de-rosa com mangas de folhos grandes.

Foi uma das várias estrelas a usar o tapete prateado (ou a ausência de um vermelho) como uma oportunidade para usar cores que, de outra forma, poderiam chocar. Rumer Willis, Sandra Oh, Marin Hinkle, Madeline Brewer, Jane Fonda e Laura Harrier estiveram entre os numerosos participantes que apareceram em tons de vermelho e cor-de-rosa que são frequentemente ignorados.

Por outro lado, houve muitos toques de leveza, desde o catsuit de spandex Fendi de Yara Shahidi, que ela usou por baixo de um vestido de tule transparente, até ao vestido metálico em camadas da atriz de "Glow" Betty Gilpin.

A co-estrela desta última, Shakira Barrera, exibiu a sua herança com o que parecia ser uma bandeira da Nicarágua, presa a um vestido branco justo ao corpo, que desenrolou para as câmaras que a aguardavam. E a estrela de "Rupaul's Drag Race", Shangela Laquifa Wadley, usou um dos números mais memoráveis e polémicos da noite, chamando a atenção com um vestido de princesa em dois tons.

Apesar de todos os esforços individuais, o mérito coletivo deve ser atribuído a todo o elenco de "Crazy Rich Asians", que iluminou as passadeiras vermelhas durante toda a temporada de prémios. Como o filme não recebeu nenhuma nomeação para os Óscares ou para os BAFTA, esta pode ser a última vez que os vemos coletivamente em força - e não desiludiram.

Gemma Chan, em particular, brilhou com um vestido Oscar de la Renta e Michelle Yeoh foi a imagem do glamour num vestido Elie Saab com um corpete adornado e uma saia de penas. Os colegas Henry Golding e Harry Shum Jr., com casacos dourados e chocolate, respetivamente, estavam entre os homens mais bem vestidos da cerimónia.

De resto, os homens pareceram adotar uma abordagem comparativamente conservadora em comparação com as suas homólogas femininas. Mas Michael B. Jordan merece uma menção por ter usado um arnês floral de cores vivas por cima do seu fato de trespasse discreto. Com Timothée Chalamet a fazer manchetes com um arnês semelhante (também da Louis Vuitton, mas em pele preta) nos Globos de Ouro no mês passado, podemos estar a assistir ao nascimento de uma das tendências de moda mais invulgares de 2019.

Percorra a galeria acima para ver algumas das melhores peças de moda da noite. Oscar Holland, Stephy Chung e Natalie Yubas, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com