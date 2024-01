Ryder Cup: A Europa faz magia no final para impedir que os Estados Unidos ganhem um único jogo e assumir uma liderança dominante no primeiro dia

Depois de vencerem os visitantes nos foursomes da manhã, uma enxurrada de tacadas notáveis nos últimos quatro buracos fez com que os anfitriões impedissem a equipa dos EUA de ganhar um único jogo num dia pela primeira vez na história da edição de 44 anos do torneio e passassem para o fim de semana com uma vantagem de 6,5 - 1,5.

Jon Rahm fez o seu segundo eagle nos últimos três buracos para garantir o empate numa luta épica ao lado de Nicolai Højgaard contra o nº 1 do mundo Scottie Scheffler e Brooks Koepka, momentos depois de Viktor Hovland ter feito um espantoso putt de 26 pés para ajudar a reduzir para metade o seu encontro com Tyrrell Hatton contra Justin Thomas e Jordan Spieth.

Apesar de Matt Fitzpatrick e Rory McIlroy terem ganho seis buracos consecutivos para despacharem facilmente Collin Morikawa e Xander Schauffele por 5&3 (cinco acima com três buracos para jogar), a Equipa dos EUA parecia estar no bom caminho para terminar a sexta-feira com a primeira vitória quando Max Homa e Wyndham Clark se aproximaram do tee do 17º buraco com uma vantagem de dois buracos sobre Justin Rose e Robert MacIntyre.

No entanto, houve um último obstáculo para o capitão americano Zach Johnson e a sua equipa, quando Rose aproveitou ao máximo os erros dos seus adversários para roubar mais um improvável meio ponto e levar os colegas de equipa e os adeptos ao delírio no green do 18.

A vantagem de cinco pontos para a equipa do capitão Luke Donald marca a maior vantagem conjunta após a ronda de abertura na história da Ryder Cup, igualando os recordes estabelecidos pela Europa e pelos EUA em 2004 e 1975, respetivamente.

A equipa precisa apenas de oito pontos nos últimos 20 disponíveis para garantir a taça e de mais quatro e meio para igualar a histórica margem de 19-9 que sofreu em Whistling Straits há dois anos.

A equipa dos EUA, que não vence em solo europeu há 30 anos, precisará de uma resposta estrondosa se quiser pôr fim a essa série no domingo. Como campeões em título, precisam de 14,5 pontos no total para manter a taça.

No sábado, repete-se o formato de sexta-feira, com a sessão matinal de foursomes a começar à 1h35 ET (6h35 BST).

Rahm sem palavras

Passaram seis horas e meia antes de os americanos assumirem finalmente a liderança de um jogo na sexta-feira - e até isso durou menos de 15 minutos.

O birdie de Thomas no quarto buraco finalmente colocou um pouco de vermelho no marcador, depois de um início horrível nos foursomes da manhã, que viu a Europa registar a sua primeira vitória na sessão de abertura de uma Ryder Cup.

Mesmo quando os americanos pareciam estar finalmente a encontrar o seu caminho, os anfitriões simplesmente elevaram o seu nível. Scheffler respondeu ao espantoso chip-in eagle de Rahm no 16º buraco com um birdie brilhante no 17º buraco para recuperar a vantagem de um buraco, apenas para o espanhol responder de alguma forma com outro eagle no final.

Enquanto a confusão se instalava à sua volta, a reação de Rahm disse tudo. O campeão do Masters ficou simplesmente imóvel, com uma cara que misturava perplexidade e alegria. Entrevistado pouco depois, ainda teve dificuldade em encontrar palavras.

"Não sei. Não sei", disse Rahm.

"É a intenção do momento e depois o facto de algo acontecer é verdadeiramente único. Tenho de dar os parabéns ao Nicolai, porque aqui no 18, ele deu-me a liberdade de basicamente ir em frente, e disse-me para bater um putt, para tentar fazer isso."

A multidão no green do 18 mal teve tempo de recuperar o fôlego do golpe de Hovland momentos antes, a bola do norueguês bateu com força suficiente para entrar no copo.

"Já estava na altura de a bola entrar!", disse Hovland, rindo.

Thomas, uma escolha controversa para capitão devido às suas dificuldades de forma no PGA Tour esta época, manteve a calma de forma brilhante para depois fazer o hole out e impedir que a sua equipa ficasse ainda mais para trás.

"É uma chatice. Não é o começo que queríamos, mas felizmente para nós ainda temos muito golfe pela frente", disse Thomas.

"Vamos dormir um pouco, reagrupar-nos e tentar ganhar o máximo de pontos possível amanhã."

