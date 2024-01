Rússia e Estados Unidos disputam as meias-finais da Taça Billie Jean King

Anastasia Pavlyuchenkova recuperou de um set de desvantagem para vencer Alize Cornet na quarta-feira e ajudar a Federação Russa de Ténis a derrotar a atual campeã França e chegar às meias-finais da Taça Billie Jean King pela primeira vez desde 2015.

Os russos vão defrontar os Estados Unidos depois de terem vencido a Espanha por 2-1 e conquistado o primeiro lugar do Grupo C no outro encontro do dia na O2 Arena de Praga.

A equipa da RTF, cujos cinco jogadores em Praga estão classificados entre os 40 melhores do mundo, precisava de ganhar apenas um jogo na segunda ronda do Grupo A, depois de ter eliminado o Canadá por 3-0 na estreia.

Ekaterina Alexandrova perdeu a primeira partida para Clara Burel, deixando Pavlyuchenkova, a melhor classificada da equipa russa, em 12º lugar, a precisar de vencer Cornet, 59ª classificada, para evitar que o seu destino dependesse das duplas.

Cornet mostrou coração contra a russa de grande porte para vencer o primeiro set, mas Pavlyuchenkova encontrou uma engrenagem extra e mais poder para vencer uma partida cansativa por 5-7 6-4 6-2.

Pavlyuchenkova quebrou o serviço de Cornet por três vezes no set decisivo e converteu o seu primeiro match point com um voleio imaculado antes de começar a brincar com a colega de equipa Daria Kasatkina no court.

"Estou muito, muito cansada neste momento, porque dei tudo por tudo física e emocionalmente", disse Pavlyuchenkova aos jornalistas.

"Na verdade, não me sentia muito bem antes do jogo e, no primeiro set, estava um pouco lenta por algum motivo... mas, no final, encontrei uma energia fantástica e estava numa espécie de zona e vibração."

Burel e Cornet voltaram ao court para os pares, na esperança de, pelo menos, ajudar a França a ganhar o empate, mas a dupla russa formada por Liudmila Samsonova e Veronika Kudermetova superou-as completamente numa vitória por 6-2 6-1.

De acordo com o novo formato do torneio, 12 equipas foram divididas em quatro grupos de jogos de ida e volta e os vencedores dos grupos passam às meias-finais de sexta-feira, com a final no sábado.

Os Estados Unidos, campeões por 18 vezes, estavam sob pressão depois de perderem para a Eslováquia no jogo de abertura e sabiam que só uma vitória convincente contra a Espanha seria suficiente.

Sloane Stephens abriu com uma vitória por 6-4 6-4 sobre Nuria Parrizas Diaz, antes de Danielle Collins derrotar Sara Sorribes Tormo com a perda de apenas um jogo para selar a vitória no empate.

A vitória em sets directos das espanholas Aliona Bolsova e Rebeka Masarova sobre Caroline Dolehide e Coco Vandeweghewas foi meramente académica, uma vez que as norte-americanas de Kathy Rinaldi garantiram o primeiro lugar do grupo com uma percentagem de vitórias e derrotas superior.

A Rússia, que venceu a antiga Fed Cup quatro vezes entre 2004 e 2008, vai defrontar os Estados Unidos na sexta-feira.

A ação de quinta-feira encerra a fase de grupos, com a Austrália a defrontar a Bielorrússia no Grupo B e a Suíça a defrontar a anfitriã República Checa no Grupo D.

