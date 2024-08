Rumores incomuns de transferências surgem no último dia de transferência

Erros de Transferência: Uma Olhada em Algumas Momentos Desagradáveis no Dia do Fechamento

Sexta-feira marca outro Dia do Fechamento, um dia que traz emoção ao mundo do futebol. Mas nem todos os negócios são selados na última hora. Aqui estão cinco anedotas engraçadas de dias de fechamento de transferências anteriores, incluindo um erro de fax constrangedor.

Fiasco do Fax de Eric Maxim Choupo-Moting: O atacante ficou no centro de um dos maiores desastres de transferência da história da Bundesliga. Colônia e Hamburgo tinham fechado um acordo para uma transferência no inverno de 2010/11, até mesmo assinando contratos. No entanto, uma máquina de fax com defeito impediu a mudança para a cidade catedralina na última hora. Apenas o pai do jogador, Choupo-Moting, enviou o contrato para Colônia pouco antes do fechamento da janela de transferências, mas a página vital com a assinatura do jogador chegou tarde demais. Quinze minutos fizeram toda a diferença.

Quase Perdeu João Palhinha: O meio-campista já tinha feito o exame médico, vestiu a camisa do Bayern de Munique para fotos e até chegou à Säbener Straße, mas o negócio ainda deu errado. O Fulham não conseguiu garantir um substituto a tempo e optou por ficar com Palhinha. Felizmente, eles conseguiram fazer dar certo durante a janela de transferências de verão. Uli Hoeneß não ficou nada satisfeito com o primeiro acordo frustrado, afirmando: "Em casos excepcionais, devemos tentar evitar transferências na última hora no futuro."

Drama de Transferência de Kevin Großkreutz: O campeão da Copa do Mundo transferiu-se para o Galatasaray Istambul durante o verão de 2015, mas encontrou um desastre de transferência. A FIFA rejeitou a transferência, e um recurso não deu em nada. A falta de assinaturas em papéis importantes no acordo de última hora causou atrasos, e depois de meses de espera, Großkreutz, sem ter jogado um único jogo na Turquia, voltou para a Alemanha e se juntou ao VfB Stuttgart.

União Abortada de Isco: Berlim ficou em polvorosa quando o armador espanhol, vencedor de cinco Ligas dos Campeões, queria se juntar à União no inverno de 2023. Ele já tinha passado pelo exame médico, mas o acordo que parecia concluído desmoronou na última hora - e virou uma farsa. As duas partes trocaram acusações pela falha.

Chegada Tardia dos Contratos de Sekou Sanogo: O Hamburgo procurou os serviços do defensor all-rounder Sekou Sanogo do Young Boys Bern durante o inverno de 2016, com todos os detalhes do empréstimo, incluindo uma opção de compra, acordados. Sanogo já tinha feito exames médicos e estava estacionado em Hamburgo, mas o e-mail decisivo do clube da primeira divisão suíça chegou dentro dos últimos quatro minutos da janela de transferências. Tempo inadequado para processar os contratos acordou más lembranças do caso Choupo-Moting.

