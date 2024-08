- Rumores em torno de músicos e grupos musicais

A Hype em Torno dos Oasis: Os notórios irmãos Noel (57) e Liam Gallagher (51), líderes da icônica banda Oasis, anunciaram uma turnê de reunião agendada para 2025. Até agora, 14 shows foram confirmados, com possíveis adições a seguir. Fontes internas sugerem que o guitarrista de longa data Gem Archer (57) se juntará a eles nessa jornada musical, como relatado pelo jornal britânico "Mirror". Especulações anteriores sugeriram a participação de Paul Benjamin Arthurs, alias Bonehead (59), o guitarrista original e co-fundador dos Oasis que foi substituído por Archer.

"Gem é uma Perfeição"

Enquanto as confirmações oficiais estão pendentes, Gem e Bonehead parecem fortes candidatos. De acordo com uma fonte, a chave é encontrar indivíduos que se dão bem com os irmãos Gallagher e têm uma sólida história com a banda. Gem Archer, que se juntou aos Oasis em 1999 e permaneceu até o divisão da banda em 2009 devido à tensão entre os irmãos Gallagher, é uma escolha perfeita. Essa fonte afirma: "Seria uma grande surpresa se ele não estivesse lá para a turnê no Reino Unido. Ele conhece as músicas, conhece a banda como a palma da sua mão e já trabalhou com os Gallaghers antes, então sabe o que o espera."

Archer começou sua jornada musical nos anos 80 com bandas como The Edge e The Contenders. Após o fim dos Oasis, ele se uniu a Liam Gallagher, Chris Sharrock (60) e Andy Bell (60) em sua antiga banda, Beady Eye. Ele também contribuiu com o Noel Gallagher's band, High Flying Birds.

Possível Abertura: Kasabian?

Além da formação do desempenho dos irmãos Gallagher, o possível ato de abertura tem gerado muito interesse. As casas de apostas têm seu dinheiro na banda de rock britânica Kasabian, que é cotada como ato de apoio da turnê. Um porta-voz disse ao "The Sun": "Os Kasabian sempre tiveram uma relação próxima com os Oasis, e com odds em 7/4, achamos provável que a banda de Leicester apareça como apoio em algum ponto da turnê."

Os Kasabian, compostos por Sergio Pizzorno (43), Chris Edwards (43), Ian Matthews (53) e Tim Carter, foram formados em Leicester em 1997. Seus maiores sucessos incluem "Fire" e "Club Foot". O ex-guitarrista dos Kasabian, Jay Mehler (52), se juntou à banda de Liam Gallagher, Beady Eye, em 2013.

Em 27 de agosto, Noel e Liam Gallagher revelaram sua reunião na plataforma X (antigo Twitter), anunciando que eles turnêão novamente como Oasis em 2025. A banda foi formada em 1991 como uma banda de rock que apresentava os irmãos Gallagher, Bonehead, o baixista Paul McGuigan (53) e o baterista Tony McCarroll (53). McCarroll saiu quatro anos depois, após críticas de Noel Gallagher sobre sua bateria, levando a um estilo de vida mais reservado e eliminando sua participação na turnê de reunião.

♪ A história musical de Gem Archer com os Oasis e sua familiaridade com os irmãos Gallagher tornam sua inclusão na turnê de reunião muito esperada. ♪ A possível colaboração entre os Oasis e os Kasabian como parceiros de turnê poderia criar uma energia eletrizante, dadas suas histórias compartilhadas e a conexão do ex-guitarrista dos Kasabian com a antiga banda de Liam Gallagher.

