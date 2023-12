Destaques da história

Rory McIlroy vai evitar as redes sociais depois de uma discussão com Steve Elkington no Twitter

Rory McIlroy pede à mulher para mudar a sua password do Twitter

Exila-se nas redes sociais depois de uma discussão no Twitter

Pedir à mulher para mudar a sua palavra-passe.

Foi o que Rory McIlroy fez para impor um exílio autoimposto nas redes sociais após uma recente discussão pública na plataforma.

O número 4 do mundo envolveu-se numa polémica no Twitter com o australiano Steve Elkington depois de ter passado o cut no Open dos Estados Unidos no mês passado.

Elkington, de 54 anos, campeão da US PGA em 1995, sugeriu que o norte-irlandês, com quatro majors e "100 milhões no banco", estava "tão aborrecido" a jogar golfe.

McIlroy ripostou: "São mais 200 milhões, nada mau para um 'entediado' de 28 anos. Há muito mais de onde esse veio".

O tweet incluía uma lista dos seus feitos colados da Wikipedia, mas a polémica continuou, com Elkington a sugerir que McIlroy só estava motivado pelo dinheiro, enquanto McIlroy criticava a gramática do australiano.

McIlroy admite agora que gostaria de não ter reagido e planeia boicotar as redes sociais "por enquanto".

"Devo ter escrito aquele tweet e apagado umas cinco vezes antes de o enviar", disse McIlroy aos jornalistas antes do Open da Irlanda em Portstewart, na quarta-feira.

"Arrependi-me de o ter enviado no final, mas dei à minha mulher, Erica, o meu telefone e o meu Twitter e disse-lhe: 'Mude a minha palavra-passe para outra coisa e não me diga qual é'.

"Por isso, a partir de agora, estou fora das redes sociais apenas por essa razão. Não preciso de as ler. São coisas que não nos deviam afetar e que às vezes afectam.

"Não se trata do que foi dito. Foi quem o disse e qualquer pessoa que tenha estado nesse ambiente deve perceber como o golfe é difícil por vezes. Foi isso que me afectou mais do que qualquer outra coisa.

"Se tivesse sido escrito por um membro dos meios de comunicação social ou algo do género, eu poderia deixar passar, porque posso dizer para mim próprio que eles não sabem como é e não sabem com o que temos de lidar.

"Mas um ex-jogador que ganhou um Major e teve sucesso, foi por isso que me afectou e foi por isso que retaliei um pouco".

McIlroy, que é o atual campeão do Open da Irlanda, venceu pela última vez em setembro, quando conquistou o Tour Championship para ganhar a FedEx Cup do PGA Tour e com ela um bónus de 10 milhões de dólares.

Ganhou o último dos seus quatro títulos principais em 2014, quando fez a dobradinha British Open-US PGA.

Elkington ganhou 10 títulos do PGA Tour entre 1990 e 1999.

O terceiro Major do ano, o Open Championship de 2017, começa em Royal Birkdale, no noroeste de Inglaterra, a 20 de julho.

