Rory McIlroy: Golfista desiste do Rio 2016 por medo do Zika

Rory McIlroy desiste do Rio 2016 por receio do vírus Zika

Viajar para o Brasil é um "risco de saúde que não estou disposto a correr"

O desporto está de regresso aos Jogos de verão pela primeira vez desde 1904, e os organizadores tiveram de lidar com outros grandes nomes que se retiraram, nomeadamente os grandes vencedores Adam Scott e Louis Oosthuizen.

"Depois de muita reflexão e deliberação, decidi retirar o meu nome da consideração para os Jogos Olímpicos deste verão no Rio de Janeiro", afirmou McIlroy num comunicado.

"Depois de falar com as pessoas mais próximas de mim, apercebi-me que a minha saúde e a saúde da minha família vêm antes de tudo.

"Embora o risco de infeção pelo vírus Zika seja considerado baixo, não deixa de ser um risco e é um risco que não estou disposto a correr."

Embora os sintomas do vírus - que incluem erupção cutânea, dores de cabeça e dores nas articulações - não sejam graves, o Zika tem sido associado à microcefalia em bebés recém-nascidos e a alguns casos da doença de enfraquecimento muscular síndrome de Guillain-Barré em adultos.

Para além de McIlroy, Scott e Oosthuizen, o tricampeão Vijay Singh e o australiano Marc Leishman - invocando o Zika - também decidiram não competir.

Coreia do Sul revela uniforme anti-Zika

O Conselho Olímpico da Irlanda afirmou num comunicado que está "extremamente desapontado" por não levar Rory aos Jogos Olímpicos, mas "respeita a sua decisão".

"Rory estava destinado a ser uma das grandes estrelas do Rio 2016", disse a organização. "Mas agora há uma oportunidade para outro golfista irlandês aproveitar a chance de se tornar um atleta olímpico e participar do retorno histórico do golfe aos Jogos Olímpicos após uma ausência de 112 anos."

McIlroy não conseguiu passar o corte no Open dos Estados Unidos da semana passada, com Dustin Johnson a conquistar o seu primeiro grande triunfo.

Jogos Olímpicos: A "tempestade perfeita" do Rio 2016

Com medo do Zika, campeão olímpico congela esperma

