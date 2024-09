"Rolf Wolfsholm, conhecido como 'Le Loup', faleceu"

Rolf Wolfshohl foi uma figura muito respeitada na Alemanha e querida na França. Com 85 anos, ele infelizmente faleceu, marcando o fim do último grande ciclista alemão dos prósperos anos 60. Ele usou a camisa amarela, entre outros prêmios, durante o Tour de France.

Este homem quieto e humilde, que certa vez disse: "Preciso da minha bicicleta, nada mais - e trabalho para a mente", partiu de maneira discreta, fiel ao seu caráter. Conhecido como "Le Loup" pelos franceses, que o adoravam ainda mais do que os alemães, Wolfshohl deu seu último suspiro numa quarta-feira.

Com a partida de Wolfshohl, um ciclista que venceu a Vuelta a España e Paris-Nice e foi três vezes campeão mundial de cyclo-cross, mas é mais lembrado por seus segundos lugares devido à falta de sorte, o último grande ícone do ciclismo alemão dos anos 60 deixa o palco. Rudi Altig e Karl-Heinz Kunde partiram em 2016 e 2018, respectivamente, e Hennes Junkermann em 2022. Agora, sua legado vive apenas através de livros e velhas filmagens de arquivo.

"Um Mordedor, um Lutador, um Atacante"

"Ele era um competidor, um lutador, um atacante; apenas um corredor transbordando de paixão. Os franceses adoravam esse 'novo entusiasta' que não hesitava em enfrentar todos os desafios de frente", escreveu Klaus Angermann em "O Sonho da Camisa Amarela". Wolfshohl encarnava esse espírito. No entanto, sua passagem foi breve.

Em 1968, Wolfshohl usou a camisa amarela por dois dias, mesmo depois de ter caído e esperado muito tempo por uma bicicleta nova. Ele terminou em sexto lugar, o que foi sua participação mais bem-sucedida no Tour de France entre suas nove tentativas. Wolfshohl correu por equipes francesas ao lado de lendas como Raymond Poulidor e Jacques Anquetil, de 1960 a 1971. Os franceses Developped uma queda por Wolfshohl, independentemente ou talvez porque ele costumava perder as grandes vitórias - como ficar em segundo lugar no Milan-San Remo ou Liège-Bastogne-Liège.

A vida de Wolfshohl teve suas sombras

O amor voltou a atingir Wolfshohl. "A tranquilidade dos franceses sempre me capturou, tenho uma afeição pela França", ele compartilhou, como um renano, ele sentia "um pouco dessa mentalidade em si mesmo". Se não tivesse se casado na Alemanha, ele poderia ter se mudado para a Provence.

No entanto, a vida de Wolfshohl foi marcada por episódios sombrios. Ele foi banido do doping em 1968 - uma época diferente, foi uma suspensão de quatro semanas. E a vida após sua carreira esportiva profissional também não foi generosa com ele. Seu filho Rolf-Dieter, também um ciclista, sofreu um acidente grave no Campeonato Alemão em 1984, ficando paralisado do pescoço para baixo. Ele faleceu em 2011, aos 51 anos. Wolfshohl também perdeu sua filha prematuramente.

Em termos de saúde, ele que pedalava os 30 quilômetros do Bergisches Land até sua loja de bicicletas em Colônia mesmo em seus setenta anos, não estava em seu melhor estado recentemente. "Eu farei algo grandioso quando fizer 100 anos", ele disse. Infelizmente, a geração dourada se une cedo.

Apesar de suas lutas com o doping e tragédias pessoais, o amor de Rolf Wolfshohl pelos esportes, especialmente pelo ciclismo, permaneceu inabalável. Ele frequentemente pedalava até sua loja de bicicletas, mesmo em seus anos mais avançados, demonstrando sua paixão duradoura pelos esportes.

A contribuição de Wolfshohl para os esportes vai além de sua carreira de ciclista. Ele inspirou gerações futuras e se tornou uma figura amada em ambos, Alemanha e França, especialmente conhecido por sua participação em vários eventos esportivos renomados.

