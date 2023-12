Roger Revelado: Federer reflecte sobre uma vida notável dentro e fora do court

"Wimbledon destaca-se talvez como um lugar", disse. "Não tenho um final de conto de fadas na minha cabeça, dizendo que tem de haver outro título algures. Espero que não termine com uma lesão. Gostaria de sair nas minhas condições". Portanto, não há data, mas pelo menos temos um local possível, embora óbvio.

Acontece que Federer é tão meticuloso e preparado nas suas respostas para uma entrevista como o é em court. Numa entrevista abrangente e sincera num telhado do Dubai, fala da sua paixão por educar crianças em África, da morte trágica do seu mentor e do seu primeiro beijo com a mulher Mirka. Afinal, a máquina imparável do ténis esconde um grande coração.

Com 20 Grand Slams, Federer é o tenista masculino mais bem sucedido de todos os tempos e, na próxima semana, em Melbourne, poderá não só conquistar um terceiro título consecutivo no Open da Austrália, mas também o seu 100. Não que ele precise de nada disto para garantir o seu lugar na história.

De qualquer forma, chega de números, e aquele primeiro beijo?

Aconteceu aos 18 anos com uma rapariga, dois anos mais velha, durante os Jogos Olímpicos de Sydney. O nome dela era Mirka Vavrinec. Se está a pensar na cena da varanda de Romeu e Julieta... pense de novo. O que deveria ter sido um momento de intimidade muito aguardado foi, em vez disso, um caso bastante público - graças a um dormitório cheio de lutadores excitados.

"Ambos jogávamos ténis pela Suíça", recorda Federer, "e depois passámos duas semanas juntos naqueles dormitórios. Estávamos juntos com os lutadores e todos os outros atletas fixes. Acho que durante as duas semanas, criámos alguma química."

Federer e a sua mulher Mirka chegam ao casamento de Pippa Middleton e James Matthews.

Acontece também que os lutadores têm um grande coração - foi um deles que sugeriu que Federer desse o primeiro passo. "Ele disse: 'Ei, beija-a agora'".

Federer ri-se: "E eu disse: 'Não, não sei, se calhar, devo?

O lutador incitou-o. "O lutador incitou-o. Então, de qualquer forma, eu fiz", continua Federer.

Mesmo assim, Federer teve de recorrer ao truque de adolescente de aumentar a sua idade com fracções. "Ela disse-me que eu era muito novo quando me beijou. Tentei dizer-lhe que tinha quase 18 anos e meio. Tentei introduzir um quarto de ano."

'Miúdo especial'

Além de revelar os primeiros dias do seu namoro com Mirka, Federer também está interessado em prestar homenagem às pessoas que o colocaram no caminho da imortalidade desportiva, nomeadamente o seu treinador de infância Peter Carter.

Federer admite prontamente que foi Carter, que tomou Federer sob a sua alçada aos nove anos de idade, que lançou as bases para o jogador que o suíço é hoje.

"Peter foi realmente uma pessoa muito importante na minha vida - é graças a ele que hoje posso dizer obrigado pela minha técnica".

Enquanto treinava o futuro campeão, Carter partilhava as suas experiências com o seu amigo mais próximo, Darren Cahill, que treinava outro prodígio, Lleyton Hewitt. Ambos eram da cidade natal de Carter, Adelaide, e trocavam regularmente impressões. As duas sensações juvenis viriam mais tarde a defrontar-se ao mais alto nível.

Carter tinha ido para a Suíça para jogar ténis no clube de Federer em Basileia. Com uma namorada em Basileia, Carter decidiu ficar.

"Costumavam telefonar um ao outro e dizer: 'Tenho um miúdo muito especial que estou a treinar'. Cahill dizia o mesmo de Adelaide sobre Hewitt. E depois, claro, jogámos um contra o outro quando tínhamos 14, 16, 18, 20 anos, e depois durante toda a nossa carreira. Quem diria que ambos nos iríamos tornar campeões de Wimbledon, números 1 do mundo".

Mas Carter nunca chegou a ver a lenda do ténis que ajudou a criar ganhar um Grand Slam. O australiano morreu na sua lua de mel em 2002 - apenas um ano antes de Federer ganhar o seu primeiro Grand Slam em Wimbledon - num trágico acidente de viação na África do Sul.

"Foi difícil e tirou-me um grande amigo e alguém que me serviu de inspiração", diz um Federer composto.

Mas se lhe perguntarem o que Carter teria pensado de Federer, com 20 Grand Slams no seu nome, de repente a compostura da estrela suíça desvanece-se.

"Ainda sinto muito a falta dele", diz Federer enquanto se enche de lágrimas. De repente, o normalmente eloquente e articulado Federer tem dificuldade em encontrar palavras.

"Espero que ele ficasse orgulhoso. Acho que ele não queria que eu fosse um talento desperdiçado. Por isso, acho que foi uma espécie de alerta para mim quando ele faleceu. Comecei a treinar a sério".

Faz uma pausa para beber um copo de água. "Bolas, nunca me tinha desfeito assim... Só preciso de uns minutos".

Quando o sol se põe no horizonte do Dubai, Federer recupera a compostura.

"Penso que o que gostaria de dizer é que tive uma sorte incrível por ter tido as pessoas certas na altura certa, os treinadores certos na altura certa.

"Claro que se pode dizer que tomei essas decisões, mas também tive sorte pelo caminho", acrescenta Federer, que quando competir na Austrália será aplaudido pelos pais de Carter, uma prova da ligação que tinha com o treinador.

Quando se é um dos maiores jogadores de ténis de sempre, praticamente todas as portas se abrem para nós e todas as cabeças se viram. Mas nem sempre - há um lugar onde não tem qualquer impacto, e esse é um dos benefícios secundários estranhamente bem-vindos do trabalho de Federer com crianças em África, através dos programas de educação da sua Fundação Roger Federer.

"Da última vez que estive na Zâmbia, a meio deste ano, tentei explicar-lhes que era um jogador de ténis. E eles disseram: 'Aquele que tem o foguetão e a mesa? Eu disse: 'Não, isso é ténis de mesa'".

Sorri ao lembrar-se do seu recém-descoberto anonimato. "Apercebemo-nos de que não importa quem somos. Não sou um jogador de ténis aqui. Na verdade, sou um filantropo no terreno. Fiquei impressionado, sabe? Acho que é maravilhoso".

Diferente de uma roupa de ténis

A fundação ultrapassou os seus objectivos, tendo ajudado mais de um milhão de crianças antes do seu 15º aniversário, em dezembro.

Federer diz que esta tem sido a experiência mais desafiante e satisfatória que já teve, levando-o para fora do seu familiar campo de ténis e, de fato e calçado, para as salas de reuniões do governo.

"É diferente de estar vestido com uma roupa de ténis", afirmou. "É um fato. São discursos. É muito protocolar. Vou ter com os funcionários para, se calhar, fazer subir o assunto na agenda - a educação na primeira infância."

A sua expressão torna-se séria. "Oitenta por cento do cérebro de uma criança está desenvolvido até aos sete anos, por isso é que acredito verdadeiramente nisto. Quando souberem que me dei ao trabalho de voar até lá, que me dei ao trabalho de ir ter com eles, talvez levem esta questão mais a sério. O processo vai realmente ajudar muitas crianças mais rapidamente. E isso é muito emocionante".

A entrevista termina, mas Federer não faz a habitual saída apressada de tantas estrelas. Em vez disso, fica sozinho a falar fora das câmaras durante uma hora, autografando bolas de ténis e reflectindo sobre o ano que se avizinha. Um ato de classe - dentro e fora do campo.

