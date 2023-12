Destaques da história

Roger Federer vence Serena Williams na batalha das lendas do ténis

Confronto histórico de pares mistos na Taça Hopman

A Suíça de Federer vence os EUA em Perth

Emparelhado com Belinda Bencic, Federer derrotou Williams e Frances Tiafoe por 4-2 4-3 (5-3) para dar à Suíça uma vitória de 2-1 sobre os Estados Unidos no seu jogo de round robin.

Mais importante ainda, foi a primeira e provavelmente a última vez que os adeptos puderam ver os dois tenistas, considerados os melhores de todos os tempos, a defrontarem-se na rede num jogo de competição - e depois de terminado, ainda tiveram tempo para posar para uma selfie que certamente se tornará viral.

Federer acabou por dar a vitória ao atual campeão ao conquistar o ponto vencedor no tiebreak truncado utilizado nas duplas mistas com um voleio angular perfeito.

O maestro suíço tinha falado antes do jogo do seu nervosismo em enfrentar o temido serviço de Serena e os seus receios pareciam confirmados, uma vez que não foi capaz de fazer face a duas entregas no jogo de serviço inicial da jogadora, mas depois disso assumiu o controlo do encontro com Bencic.

"Estava nervoso na devolução porque é um serviço maravilhoso e não o conseguimos ler", disse Federer nas entrevistas após o jogo.

"Foi muito divertido e ela é uma grande campeã. Vê-se como ela está concentrada e é isso que eu adoro nela."

Na verdade, Serena não teve a oportunidade de mostrar muito da proeza em duplas que a levou a ganhar 16 títulos de Grand Slam nessa modalidade, além dos 23 em simples.

O parceiro Tiafoe perdeu o seu serviço para que os americanos perdessem o primeiro set e ela também parecia estar a sofrer uma lesão no ombro direito, embora tenha insistido que não era motivo de preocupação com a aproximação do Open da Austrália.

No entanto, apesar da derrota dececionante que deixa os Estados Unidos incapazes de chegar à final de um evento que já venceu seis vezes, Serena claramente gostou de se testar contra Federer.

"Foi uma grande experiência, estou triste por ter acabado, estava apenas a aquecer", brincou.

Serena também não teve dúvidas quanto ao estatuto do vencedor de 20 Grand Slams.

"O gajo é o maior de todos os tempos, tanto dentro como fora do campo", disse.

O aguardado confronto foi o ponto alto da 31ª edição da Hopman Cup, com um recorde de 14.029 espectadores na Perth Arena para assistir à partida.

A Suíça defenderá a sua invencibilidade contra a Grécia no último jogo do round robin, na quinta-feira, e os EUA defrontarão a Grã-Bretanha.

Serena e Fed vencem jogos de singulares

Antes, Williams tinha mostrado o seu valor competitivo ao superar um encontro de singulares difícil com Bencic para empatar o encontro a 1-1, depois da vitória de Federer sobre Tiafoe por 6-4 6-1 em sets directos.

Com uma vantagem de 4-1 no primeiro set, Williams parecia estar a caminho de uma vitória confortável, até que a sua adversária de 21 anos respondeu com uma vitória nos cinco jogos seguintes e venceu o primeiro set.

Williams, que se preparava para o primeiro Grand Slam da época, melhorou o seu jogo sob pressão e venceu os dois seguintes por 4-6 6-4 6-3, preparando uma final competitiva com Federer.

"Foi definitivamente um alívio. Ela jogou muito bem. Eu sabia que podia jogar melhor", disse ela.

Federer também esteve em boa forma na tentativa de defender a sua coroa do Open da Austrália, conseguindo um único break para vencer o primeiro set contra a sua adversária de 20 anos e depois correndo pelo segundo.

Entretanto, na ação regular da WTA, a irmã mais velha de Serena, Venus, mostrou que ainda é uma força ao vencer Victoria Azarenka por 6-3 1-6 6-3 numa batalha de ex-números um do mundo no Auckland Classic.

A dupla esteve em court durante mais de duas horas no seu encontro da primeira ronda, até que Venus conseguiu uma quebra no sexto jogo da decisão para garantir a vitória. "Talvez um dos jogos mais difíceis da primeira ronda que já joguei", afirmou.

Em Brisbane, Naomi Osaka, que derrotou Serena Williams na controversa final do Open dos Estados Unidos em setembro passado, mostrou que vai ser uma força na tentativa de ganhar sucessivos Grand Slams, alcançando os quartos de final com uma vitória por 6-3 6-2 sobre Destanee Aiava.

