Destaques da história

Roger Federer sobrevive a um susto na primeira ronda contra Frances Tiafoe, 70º do ranking

O jovem norte-americano leva Roger Federer a melhor antes de perder no quinto set

Federer, acabado de ganhar Wimbledon, minimizou as suas hipóteses de ganhar um 20º grande torneio

O jovem de 19 anos perturbou a ordem natural ao vencer o primeiro set do seu confronto da ronda inaugural, antes de fazer um duplo set para ganhar o quarto. Mas, no final das contas, a habilidade e a experiência de Federer levaram a melhor durante o confronto de duas horas e 37 minutos.

O adolescente Tiafoe, que jogou com segurança na derrota de cinco sets apesar de ter sido superado pelo número 3 do mundo, só passou duas vezes da primeira ronda de um Slam.

Ele mostrou sinais de luta ao vencer o quarto set, quebrando o saque de Federer para fazer 3 a 1, mas foi muito pouco e muito tarde para o americano.

A vitória do nativo de Maryland no primeiro set representou uma melhoria em relação à única outra vez que os dois se encontraram em court, quando Federer foi forçado a um tiebreak no primeiro set no Open de Miami em março.

A vitória de Federer aumenta a expetativa de que ele enfrentará seu velho rival, Rafael Nadal, nas quadras duras do estádio Arthur Ashe. Os dois estão a caminho de uma semifinal depois de o espanhol ter derrotado Dusan Lajovic por 7-6 (8-6), 6-2 e 6-2 no jogo de abertura.

Enquanto Federer evitou uma saída antecipada ignominiosa, o segundo dia assistiu a uma grande reviravolta, com a campeã feminina Angelique Kerber a ser derrotada pela japonesa Naomi Osaka em sets directos, por 6-3 e 6-1. É apenas a terceira vez que uma campeã em título abandona o US Open na primeira ronda.

O público que se fez ouvir durante a noite tornou-se cada vez mais ruidoso à medida que o jogo avançava, aplaudindo o jovem americano à medida que este ganhava pontos a Federer. Ele quebrou o saque de Federer no final do quinto set sob aplausos estrondosos, negando-lhe a vitória na partida.

Mas não foi o caso, embora, com a força deste jogo duro, a sua carreira seja uma carreira a seguir.

Chris Evert diz que é improvável que Roger Federer ganhe o US Open

Sensação adolescente

Tiafoe é um adolescente quieto e pensativo, e atribui grande parte do seu desenvolvimento ao seu pai, Constant Tiafoe, um imigrante de Serra Leoa.

O pai ajudou a construir, e mais tarde tornou-se o guardião, do Junior Tennis Champions Center em College Park, Maryland, onde Frances treinou desde criança.

Enquanto trabalhava 24 horas por dia, o seu pai foi obrigado a mudar-se para uma arrecadação vazia no centro de ténis, onde os seus dois filhos ficavam com ele, dormindo numa mesa de massagens, enquanto a mãe fazia turnos noturnos como enfermeira.

"Obviamente, eu não era o miúdo rico, ou não tinha todas as coisas novas ou o que quer que fosse. Mas estava apenas a viver a vida. Podia jogar ténis de graça, o desporto que adorava", disse ele à CNN em 2015.

Com apenas 15 anos, Tiafoe venceu o prestigiado Orange Bowl, tornando-se o mais jovem campeão individual masculino da história do torneio - um feito notável, considerando a lista de campeões anteriores, que inclui Roger Federer, Andy Roddick, Ivan Lendl, Jim Courier, John McEnroe e Bjorn Borg.

Embora muitos prodígios juniores tenham surgido e desaparecido, a origem única e a ética de trabalho de Tiafoe o diferenciam dos demais. Ele disse sobre seus pais: "Com eles se esforçando tanto, senti que não queria decepcioná-los. Senti que não queria deixar as oportunidades passarem em branco".

Tiafoe tornou-se profissional em 2015, assinando como o primeiro tenista da agência Roc Nation Sports de Jay Z.

"Obviamente, Jay Z chamou definitivamente a minha atenção", disse Tiafoe ao New York Times em 2015. "Achei muito fixe que ele me quisesse na equipa."

Os EUA não produzem um campeão de singulares masculinos nos majors desde Andy Roddick em 2003, e muitos fãs e jornalistas desportivos esperam que o jovem Tiafoe possa aproveitar a sua notável derrota em cinco sets para assumir o manto.

"Que noite para Tiafoe. Enfrenta uma lenda, uma multidão gigante, joga tão bem, coração, coragem, regresso, tudo. Grande espetáculo", tweetou Jason Gay, do Wall Street Journal.

"Esperemos que esta (derrota) o impulsione", acrescentou Dan Wolken, do USA Today. "A América precisa de uma estrela do ténis".

'Mais do que um teste'

Federer elogiou o jogo do seu adversário e reconheceu que Tiafoe lhe causou problemas.

"Foi mais do que um teste, foi um bom teste. Acho que ambos nos divertimos aqui... Estou muito contente com o jogo, foi emocionante e foi mais ou menos por isso que vim para Nova Iorque, para viver estas emoções.

"Ele é um grande jogador e tem um grande futuro pela frente. O quinto (set) é uma moeda ao ar e foi a meu favor. "

Referindo-se a problemas nas costas que lhe têm causado problemas nas últimas semanas, Federer disse que estava feliz por ter passado incólume pelo seu jogo de estreia.

"Para passar uma partida de cinco sets é preciso estar bem de alguma forma".

Federer: Ganhar o US Open seria "uma piada

A presença do suíço em Flushing Meadows marcou a sua primeira participação num Major desde que levantou a taça em Wimbledon, em julho.

Ao perder o primeiro set para o pouco cotado Tiafoe, 70º do ranking mundial, Federer perdeu mais sets no US Open do que em todo o torneio de Wimbledon. Ele não perdeu um set durante todo o torneio no All England Club este ano - o primeiro homem desde Bjorn Borg em 1976 a fazer isso.

Essa vitória deu ao suíço um recorde de oitavo título de singulares em Wimbledon e o seu 19º título de major no total. Ele está a tentar ganhar o US Open pela primeira vez desde 2008.

"Seria uma piada, se eu ganhasse três slams este ano do nada", disse Federer em julho, olhando para Flushing Meadows.

"Sei que se me mantiver em forma há hipóteses de me sair bem no Open dos Estados Unidos, mas ganhá-lo? Sim, a certa altura quase sinto que tenho de ser realista."

Sempre que o suíço ganhou o Open da Austrália e Wimbledon numa só época, também levantou o troféu do Open dos Estados Unidos (2004, 2006 e 2007).

"Vou definitivamente tentar organizar-me, preparar-me e estar pronto para ter a melhor hipótese de me sair bem no Open dos Estados Unidos", disse Federer.

Siga o exemplo de Roger Federer para evitar lesões, diz o técnico de Serena, Patrick Mouratoglou

Will Edmonds, da CNN, contribuiu com a reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com