Roger Federer diz que um "mal-entendido" causou uma discussão acesa com o árbitro de cadeira na vitória do Open de França

O jogador de 39 anos envolveu-se numa troca de palavras acalorada com o árbitro de cadeira depois de ter recebido uma violação de tempo por ter demorado demasiado tempo entre pontos.

A situação desencadeou uma longa conversa com o árbitro, com Federer claramente confuso com a situação. Foi então visto a fazer perguntas a Cilic enquanto estava junto à rede.

"Não senti que estivesse a jogar de forma particularmente lenta [...] Sinto sempre que não faço o meu adversário esperar muito, mas claramente Marin queria ir mais depressa. Agora, não me apercebi disso", disse Federer, minimizando o incidente.

"Sinto que foi um mal-entendido a vários níveis. Não percebi e não percebi, e acho que sou novo na nova digressão."

"Foi muito interessante passar por isso. Deu um pouco de energia para a partida, o que eu gostei."

No entanto, o debate acalorado não impediu Federer de avançar para a terceira ronda em Roland Garros, acabando por vencer Cilic por 6-2, 2-6, 7-6 (4), 6-2.

O suíço só recentemente regressou de uma séria cirurgia ao joelho no ano passado e jogou apenas três vezes nos últimos 17 meses.

Antes do Major de terra batida, Federer minimizou as suas hipóteses de vencer o Grand Slam, mas enfrenta na próxima ronda o alemão Dominik Koepfer, 59º do ranking.

