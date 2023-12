Destaques da história

Roger Federer conquista o seu 100º título com uma vitória de vingança sobre Stefanos Tsitsipas

Roger Federer atinge 100 títulos na carreira

Ganha o título do Dubai pela oitava vez

Apenas Jimmy Connors (109) está à frente

O maestro suíço de 37 anos é apenas o segundo homem, depois do americano Jimmy Connors, a atingir um século de vitórias em torneios, uma série que começou em 2001 em Milão.

"É um sonho tornado realidade neste momento", disse Federer depois de ter conseguido o seu último triunfo por 6-4 6-4 em apenas 69 minutos.

Foi também uma vingança parcial pela derrota esmagadora que Federer sofreu contra o emergente Tsitsipas nos oitavos de final na sua defesa do título do Open da Austrália em janeiro.

Federer, que volta a ser o número quatro do mundo, teve de suportar uma espera frustrante desde que ergueu o seu 99º troféu do circuito em outubro passado em Basileia, enquanto Tsitsipas, de 20 anos, estava acabado de conquistar o título do Open de Marselha no fim de semana passado.

"Estou muito contente. É ótimo ganhar o meu oitavo título aqui no Dubai e, ao mesmo tempo, o meu 100º título de singulares", afirmou.

"Condições difíceis e adversários difíceis. Ganhar em Marselha e depois vir para aqui foi difícil para o Stefanos."

Federer em grande forma

Federer impôs-se ao seu jovem adversário desde o início, quebrando-o logo no primeiro jogo e depois salvando dois break points quando servia para o primeiro set.

O segundo set foi mais renhido, mas Federer conseguiu a sua oportunidade contra a entrega de Tsitsipas no nono jogo e serviu para conquistar o título e entrar para a história do ténis.

Roger Federer, da Suíça, posa com o troféu depois de conquistar o 100º título da sua carreira.

"Não sei se ele já era nascido quando ganhei o meu primeiro título", brincou ele sobre o seu jovem adversário nas entrevistas no court, mas a longevidade de Federer tem sido notável.

Desde o seu primeiro título aos 19 anos, Federer ganhou pelo menos um troféu em cada época desde então, com pelo menos quatro títulos em 16 das últimas 18 épocas, incluindo um recorde de 20 títulos de Grand Slam.

O francês Julien Boutter defrontou-o na final de Milão e, na altura, não fazia ideia de que ele viria a dominar o ténis durante tantos anos.

"Era ainda muito jovem, estava longe de estar entre os 10 melhores, quanto mais de ser o melhor jogador do mundo. Não é possível dizer, mas não é impossível para ele", disse à CNN.

Apenas Connors, com 109 títulos, está à sua frente, ao alcance de Federer se este se mantiver motivado e sem lesões.

"Estou feliz por ainda estar saudável, por ter uma equipa maravilhosa, pela minha família que me apoiou durante tanto, tanto tempo. Não tenho palavras para lhes agradecer", reflectiu.

"Se atingir marcos como este ao longo do caminho é maravilhoso, mas não estou aqui para bater todos os recordes.

"O que o Jimmy fez foi um feito inacreditável e ele deve estar orgulhoso disso. Eu orgulho-me de outras coisas que fiz. Foi uma noite especial jogar com o Stefanos e ver o futuro que se avizinha. Faz parte da viagem".

O derrotado Tsitsipas, que entrou no top 10 depois das suas recentes proezas, também elogiou calorosamente o seu herói do ténis.

"É uma honra jogar contra o Roger, idolatrava-o desde criança, quando o via na televisão.

"Gostaria de o felicitar pessoalmente pelo 100. Fizeste história no ténis", afirmou.

Fonte: edition.cnn.com