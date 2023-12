Roger Federer começa 2019 em força - mas será este o ano em que um jovem craque entra no "big four"?

O tenista de 37 anos começou o ano com o pé direito, vencendo a Hopman Cup pela segunda vez consecutiva ao lado da colega de equipa suíça Belinda Bencic. Foi o aquecimento perfeito para defender - pela sexta vez - o seu título do Open da Austrália.

Apesar da idade avançada, Federer está ansioso por aumentar o seu recorde de 20 títulos de Grand Slam e prolongar a série de domínio que um grupo de elite conhecido como os Quatro Grandes tem partilhado há mais de uma década.

Entre eles, Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic ganharam 51 dos 62 Grand Slams desde a edição de 2003 de Wimbledon.

No ano passado, não houve sinais de que o seu reinado terminasse - o trio partilhou a colheita de Grand Slams de 2018.

O britânico Andy Murray, que anunciou a sua iminente retirada do desporto na sexta-feira, não está apurado para o primeiro Major do ano, mas completa o grupo. Tem três troféus do Grand Slam em seu nome, juntamente com um grau respeitável de sucesso no circuito.

"Se estou confiante? Não sei!", disse o mestre suíço Federer a Christina MacFarlane, da CNN, antes do início do Open, na segunda-feira.

"Tenho treinado muito bem, tive outra grande época este ano, continuo feliz a jogar e ganhei as duas últimas edições do Open da Austrália, por isso, sim, devo ir para lá com confiança".

Apesar da sua sala de troféus, Federer - amplamente considerado o melhor tenista masculino de todos os tempos - desceu na hierarquia nos últimos anos, com o sérvio Djokovic e o espanhol Nadal atualmente à sua frente no ranking mundial.

Djokovic, em particular, parece destinado a continuar a dominar o desporto durante algum tempo.

O sérvio, que pôs fim a um período de descanso para vencer os dois últimos dos quatro majors em 2018, parece estar pronto para ser uma força irresistível novamente este ano. Com um recorde de seis títulos no Aberto da Austrália, ele é pelo menos tão provável vencedor em Melbourne quanto seu amigo e rival de longa data Federer.

O sérvio, atual número um do ranking ATP, é o cabeça de série do torneio.

"Djokovic tem tido grande sucesso na Austrália, já a ganhou seis vezes e, da forma como terminou o ano passado, é difícil não dizer que será ele", disse aos jornalistas a lenda do ténis e radialista John McEnroe.

"Federer tem-se posicionado para ter uma boa corrida. É difícil escolher".

Então, onde estão os jovens?

Por incrível que pareça, ainda não houve um vencedor de um Grand Slam masculino que tenha nascido na década de 1990. O mais jovem, Marin Cilic, que venceu o US Open de 2014, nasceu em setembro de 1988.

McEnroe diz que é cada vez mais difícil para os jogadores mais jovens quebrarem os jogos rápidos e físicos dos seus adversários mais velhos ao longo de um torneio extenuante.

"O jogo tornou-se mais físico e a bola é batida mais rapidamente - é cada vez mais difícil para um miúdo aguentar isso durante sete partidas", disse o sete vezes campeão de Grand Slam aos jornalistas em Melbourne.

Assim, poderá ser outro veterano a quebrar o domínio do quarteto no circuito.

Pelos números, Juan Martin del Potro (nº 5) é o mais bem colocado, embora não vá comparecer em Melbourne devido a uma lesão. Ou então Cilic pode reunir a garra e a determinação que mostrou para vencer Kei Nishikori em sets diretos em Flushing Meadows em 2014.

Kevin Anderson, vice-campeão com Djokovic em Wimbledon no ano passado, também pode representar um desafio.

Ainda assim, McEnroe sente que a esquina está prestes a ser virada.

"Acredito que este ano vai ser o ano em que se vai ver um destes jovens a destacar-se", afirmou.

Muitos especialistas, incluindo McEnroe, acreditam que o alemão Alexander Zverev - o adversário de Federer na final da Taça Hopman - é o candidato mais provável a dar um passo em frente e arrebatar um troféu do Slam.

Depois de derrotar Djokovic para ganhar o ATP Tour Finals em Londres, em novembro, batendo o nº 1 e o nº 2 em dias consecutivos, o alemão está a crescer em confiança, técnica e capacidade - e em 2019 o nº 4 do mundo é uma boa perspetiva para conquistar o seu primeiro troféu do Slam.

A ele juntam-se uma série de outros fortes candidatos na casa dos 20 anos, incluindo o austríaco Dominic Thiem, o grego Stefanos Tsitsipas, o bad boy australiano Nick Kyrgios, a dupla russa Karen Khachanov e Daniil Medvedev e o britânico Kyle Edmund.

"A porta está aberta: se olharmos para a classificação, temos muitos jogadores em posição de fazer uma grande descoberta", disse McEnroe.

"Acredito que haverá uma mudança de guarda este ano. Quer seja Zverev, ou um dos outros, como Khachanov ou Tsitsipas, vamos vê-los a fazer algo em grande."

Mas para que isso aconteça, e para que o mundo abrace uma nova geração de superstars, a velha guarda terá primeiro de se afastar.

