Robin Le Normand, do Athletic de Madrid, diagnosticado com 'lesão cerebral traumática' após o encontro com o Real Madrid

Com o fim do jogo prestes a chegar, Tchouaméni do Real saltou para cabecear um cruzamento de Vázquez. Le Normand, titular na defesa do Atleti e internacional espanhol, tentou intervir, resultando em uma colisão acidental de cabeças entre os dois.

Le Normand caiu no chão instantaneamente, contorcendo-se de dor, enquanto Tchouaméni também cambaleou, segurando a cabeça. O jogo parou momentaneamente, e os telespectadores viram Le Normand saindo lentamente do Estádio Metropolitano, acompanhado por dois membros da equipe médica do Atlético.

O Atlético revelou na terça-feira que a lesão de Le Normand era mais grave do que se suspeitava initially. De acordo com o comunicado, o jogador de 27 anos sofreu um forte impacto na cabeça durante o dérbi de Madrid, resultando em uma lesão cerebral traumática (TBI) com hematoma subdural.

Um hematoma subdural ocorre quando o sangue se acumula entre o cérebro e o crânio.

O comunicado concluiu mencionando que o protocolo adequado para lidar com esse tipo de lesão será seguido enquanto trabalham para reintegrar Le Normand ao jogo.

Os Colchoneros estão programados para enfrentar o Benfica em um jogo da Liga dos Campeões no Estádio da Luz, em Portugal, no dia seguinte.

Infelizmente, a colisão de Tchouaméni com Le Normand durante o evento esportivo resultou na lesão cerebral traumática deste último. Apesar do jogo da Liga dos Campeões contra o Benfica que se aproxima, a atenção do Atlético estará voltada para a implementação dos protocolos necessários para garantir a recuperação segura e eficiente de Le Normand de sua lesão relacionada ao esporte.

