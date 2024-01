Robert Wickens, piloto da IndyCar, conduz um carro de corrida pela primeira vez desde o seu acidente paralisante

O acidente de agosto de 2018 ocorreu poucos meses depois da estreia de Wickens na IndyCar Series. Na pista de Pocono, na Pensilvânia, o Dallara-Honda do canadiano voou pelo ar, bateu na barreira de segurança exterior e depois deu uma série de voltas violentas antes de cair no caminho dos condutores que vinham em sentido contrário.

Wickens, agora com 32 anos, diz que não se lembra do acidente, o que pode ser a razão pela qual não hesitou quando lhe foi dada a oportunidade de voltar ao volante de um carro de corrida.

Wickens conduziu o Hyundai Veloster N TCR #54 com a Bryan Herta Autosport. Equipado com controlos manuais para aceleração e travagem, é normalmente conduzido por Michael Johnson, um piloto paralítico vencedor de corridas.

Robert Wickens conduziu o Hyundai Veloster N TCR #54 pela primeira vez ao volante de um carro de corrida.

Wickens deu uma volta no Mid-Ohio Sports Car Course em Lexington, Ohio, na terça-feira. Foi a última pista em que Wickens correu antes do seu acidente.

"Tenho boas recordações daqui, por isso é muito apropriado regressar a um carro de corrida na mesma pista em que terminei a minha última corrida", disse Wickens à CNN.

Wickens disse que voltar ao lugar do condutor foi um pouco estranho, especialmente com os controlos manuais, mas disse que se divertiu imenso.

"Estava muito entusiasmado (nos) dias que antecederam a corrida. Depois, assim que acordei esta manhã, é quase como se estivesse de volta ao trabalho, pronto para fazer o que queria fazer há muito tempo", acrescentou.

Ainda está a recuperar da grave lesão na coluna vertebral, que o deixou paralisado do peito para baixo. Embora tenha feito progressos e agora consiga ficar de pé, sua mobilidade ainda é limitada. Mas Wickens diz que está a ficar mais forte todos os dias.

"Sou um pouco perfeccionista no que diz respeito ao meu trabalho, a esta indústria e à recuperação - não o tratei de forma diferente", afirmou. "A minha teoria era que, se fossem duas horas de dor e trabalho árduo por uma vida inteira de mais mobilidade e eu próprio, então aceitaria isso sempre."

Wickens disse que, embora esteja ansioso por voltar a correr, está a levar as coisas dia após dia e que se divertiu a conduzir só por conduzir.

"O melhor de hoje é que posso fazer isto só para mim", disse. "Não é todos os dias que se tem a oportunidade de ter um dia de pista como este, em que se pode simplesmente, sem pressão, conduzir por si próprio e conduzir realmente pela satisfação de realizar algo que se queria alcançar. E isso só se consegue com pessoas fantásticas à nossa volta".

Bianca Britton, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com