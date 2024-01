Robert Lewandowski aproxima-se do recorde lendário depois de marcar três golos contra o Borussia Dortmund

O internacional polaco persegue o recorde de Gerd Müller de 40 golos numa só época da Bundesliga, que se mantém há 49 anos.

Depois dos três golos marcados contra o Dortmund, Lewandowski já marcou 31 golos esta época e ainda tem 10 jogos para disputar no campeonato.

No entanto, apesar da sua forma implacável, o jogador de 32 anos diz que não está a pensar em bater o recorde.

"Antes de mais, quero ganhar o próximo jogo com a minha equipa", disse o avançado à Bundesliga. "Quero marcar golos, mas ainda é muito cedo para pensar nisso".

Muller, que passou grande parte da sua carreira no Bayern, estabeleceu o recorde atual na campanha de 1971-72 e ninguém, até Lewandowski, esteve realmente perto de o igualar.

O atual goleador do Bayern parecia capaz de lutar pelo recorde na época passada, mas as lesões fizeram com que terminasse a campanha com 34 golos.

'Merecíamos a vitória'

O hat-trick de Lewandowski no sábado inspirou o Bayern a uma reviravolta impressionante contra o Dortmund, que manteve a sua equipa dois pontos à frente do RB Leipzig no topo da tabela.

O Dortmund, atualmente em sexto lugar, abriu uma vantagem de 2-0 nos primeiros 10 minutos, graças a Erling Haaland, considerado por muitos como a nova estrela do futebol.

O norueguês marcou os dois golos dos visitantes, mas acabou por levar uma lição do mais velho.

Lewandowski reduziu a desvantagem para metade depois de um cruzamento de Leroy Sane, antes de empatar com um penalty convertido de forma inteligente no último momento da primeira parte.

O jogo frenético começou a assentar no segundo período, mas um golo tardio de Leon Goretzka colocou os anfitriões na frente num final dramático. Lewandowski fechou o empate, e o seu hat-trick, com um golo sensacional da entrada da área no último minuto.

"Atualmente, se um adversário tem uma oportunidade, nós somos castigados", disse o treinador do Bayern, Hansi Flick, aos jornalistas após o jogo. "Mas nós sacudimo-nos depois do 2-0 e mostrámos que não vamos deixar que nos tirem a vitória".

"Merecemos a vitória no final, porque dominámos o jogo durante uma hora. A equipa mostrou que estava acordada depois de estar a perder por 2-0."

No final do ano passado, Lewandowski foi eleito o melhor jogador masculino do ano nos prémios Best FIFA Football Awards, lutando contra a concorrência de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

A sua prestação na época passada, em que marcou 55 golos e conduziu o Bayern a uma impressionante tripla vitória, deveu-se em grande parte ao seu desempenho.

Foi amplamente apontado como o vencedor da Bola de Ouro de 2020, antes de esta ter sido cancelada devido à pandemia.

