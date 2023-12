Destaques da história

Robert Kubica: De volta à grelha da Fórmula 1 oito anos depois da quase tragédia

Kubica lutou pela sua vida e depois pela utilização da sua mão após o terrível acidente de rali de 2011

Agora está pronto para a sua primeira corrida de Fórmula 1 em 139 grandes prémios na abertura da época na Austrália

O piloto da Williams descreve o incidente angustiante como um "momento de mudança de vida"

O barulho de vidros partidos e metal a chiar quando perdeu o controlo ao volante de um carro de rali na véspera da época de F1 de 2011 e embateu numa barreira junto à estrada.

Uma luta pela sua vida diminuiu para uma luta para manter a sua mão direita e, eventualmente, uma luta para voltar à F1, algo que ele desistiu há algum tempo, apenas para se encontrar agora de volta à grelha para o Grande Prémio da Austrália de domingo, 139 corridas após a última.

Mas qualquer sugestão para o polaco de que estar na grelha, independentemente da sua competitividade, é um conto de fadas é rejeitada.

"Não, apenas fiz o que tinha de fazer para conseguir isto", disse à CNN no último teste de pré-temporada em Barcelona. "Não há muito tempo e espaço para emoções. Não é um conto de fadas, mas um novo desafio, um dos mais difíceis da minha vida. Vou dar o meu melhor e vamos ver o que acontece".

O regresso tem sido lento e doloroso, tanto física como mentalmente, com o corpo a recuperar de uma série de lesões, não só do braço parcialmente cortado, mas também das múltiplas fracturas sofridas no acidente a alta velocidade.

E também houve uma reconstrução mental, primeiro para aceitar o facto de a sua carreira na F1 ter terminado, pelo menos inicialmente.

"Como piloto de corridas, tudo o que se faz é para chegar à Fórmula 1 e um dia isso acaba", disse ele, admitindo que, por vezes, era difícil suportar o facto de o circo da F1 continuar sem parar.

Mas ele sabe que o resultado do acidente poderia ter sido infinitamente mais dramático. Kubica tem uma propensão para frases auto-depreciativas, o seu resumo sucinto de onde se encontra agora é simplesmente que, "podia ter sido pior, ainda estou aqui, não?"

'Um momento que mudou a vida'

O acidente mudou a sua vida mais do que apenas a sua capacidade de virar o volante dos carros mais tecnologicamente avançados do desporto automóvel. A sua mão e braço estão visivelmente diminuídos na sua capacidade de movimento.

Ele reviveu o acidente inúmeras vezes na sua cabeça e numa miríade de entrevistas e, compreensivelmente, prefere olhar para a frente em vez de refletir.

Sobre o incidente, em que as equipas de bombeiros demoraram mais de uma hora apenas para o libertar, a poucas semanas do início da época de 2011 e com a Ferrari a fazer perguntas sobre o seu futuro para além dessa época, ele disse: "Lembro-me muito bem.

"Foi um momento de mudança de vida para mim, infelizmente de uma forma negativa, mas não penso mais nisso. Só penso no que posso fazer agora. Não se trata tanto do futuro, mas do dia a dia."

O renascimento de Kubica - aliado a um renascimento para a outrora dominante equipa Williams, para a qual está a correr após a sua época nadir em 2018 - seria, apesar das reticências do polaco, o derradeiro conto de fadas.

Mas, da mesma forma, ele é realista com as dificuldades da equipa na pré-temporada, o facto de o carro não estar pronto e ter falhado os três primeiros dias de testes.

"Não é o ideal, mas toda a gente na fábrica tem o seu trabalho a fazer e eu só me posso preocupar com o meu trabalho", disse ele. "Espero que só tenhamos perdido três dias de testes e que não seja um problema maior. Claro, ir para a primeira corrida assim não é o ideal."

Poder-se-ia argumentar que Kubica, o seu companheiro de equipa estreante e altamente cotado, George Russell, e a equipa precisavam de todo o tempo que pudessem ter ao volante antes de Melbourne.

Mas continuando a sua diplomacia de um contratempo, o piloto de 34 anos disse sobre o atraso no início dos testes: "É melhor que tenha acontecido agora, e não precisamos de pensar mais nisso. É uma pena, pois queremos um início de época tranquilo e podíamos ter tido uma vida mais fácil, mas só quero ajudar a equipa em tudo o que puder."

O maior desafio da minha carreira

Como ele próprio admite, a Williams "não vai lutar por pontos na Austrália", mas, num certo sentido, Kubica está simplesmente feliz por estar de volta.

Ele tem aspirações de emular a sua única vitória no Grande Prémio no Canadá, em 2008, numa corrida onde um ano antes tinha sofrido o outro acidente mais dramático da sua carreira, depois de ter batido numa barreira a 300km/h.

"Com certeza, é uma vitória para mim voltar", admitiu. "É um novo desafio que é, de facto, muito grande, talvez o maior da minha carreira. É como se eu fosse um novato de novo."

Será que, como estreante, ele tem alguma noção de como se vai sentir na grelha antes de as luzes se apagarem e se vai haver nervosismo? "É uma boa pergunta e não sei. É impossível prever, mas espero que haja coisas suficientes para eu me concentrar."

Williams não tem dúvidas da sua capacidade. Quando fez o teste para a equipa sem treino, diz-se que foi mais rápido do que Sergey Sirotkin e Lance Stroll, os pilotos da equipa em 2018, que se vangloriaram de centenas de horas e voltas ao volante em comparação.

Os seus antigos rivais, incluindo o pentacampeão mundial Lewis Hamilton, que descreveu Kubica como "especial", têm sido calorosos com o seu regresso.

Ele desdenha de tais elogios: "Acho que ninguém olha para mim, todos os outros estão concentrados na sua própria corrida e nos seus rivais. Para mim, tenho a oportunidade de correr na F1, uma oportunidade que não pensava ter. A minha história mostra que nunca se deve dizer nunca".

